Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća građanima.

Vučić se obraća povodom dobrovoljnog odlaska Dijane Hrke u privatnu bolnicu.

Podsetmio, Dijana Hrka je večeras dobrovoljno otišla u privatnu bolnicu na Novom Beogradu, gde su lekari konstatovali da je u teškom zdravstvenom stanju. Inače, na istom mestu se od štrajka glađu oporavljao i Tomislav Nikolić.

Ne propustitePolitikaDIJANA HRKA TAJNO SNIMALA RAZGOVOR SA PREDSEDNIKOM VUČIĆEM! Oglasilo se Ministarstvo odbrane i otkrilo detalje: Cilj bio distribucija drugim licima
Aleksandar Vučić Dijana Hrka
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA DODIKOM: Dobar razgovor o svim važnim regionalnim i pitanjima od značaja za budućnost srpskog naroda
Aleksandar Vučić Milorad Dodik
PolitikaĐILAS, MARŠALAT I POLITIČKE IGRE OKO GENERALŠTABA! Pio šampanjac, polagao kamen temeljac sa Amerikancima, TADA NIJE "ČUVAO ISTORIJU" NITI SE SEĆAO BOMBARDOVANJA
Marsalat i generalstab, foto Vladimir Milovanovic BETA, Nebojsa Mandic.jpg
PolitikaMARŠALAT 4,2 HEKTARA I KOMANDA GARDE VOJSKE SRBIJE Vučić sve razotkrio: Sve pripremaju samo da bi prodali za upola manje u trajno vlasništvo američkoj državi
Aleksandar Vučić
PolitikaSUTRA VAŽAN SASTANAK VUČIĆA I MAKRONA U PARIZU Predsednik Srbije: Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i bilateralnim pitanjima
Aleksandar Vučić
PolitikaJE LI VAS SRAMOTA BAR MALO? Vučić blokaderima: Jeste li svesni koliko ste daleko u svojoj mržnji otišli, u svojim izmišljotinama, u svojim besmislenim lažima?
Aleksandar Vučić