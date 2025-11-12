Politika
UŽIVO OBRAĆANJE VUČIĆA: Predsednik Srbije se obraća povodom dobrovoljnog odlaska Dijane Hrke u privatnu bolnicu
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća građanima.
Vučić se obraća povodom dobrovoljnog odlaska Dijane Hrke u privatnu bolnicu.
Podsetmio, Dijana Hrka je večeras dobrovoljno otišla u privatnu bolnicu na Novom Beogradu, gde su lekari konstatovali da je u teškom zdravstvenom stanju. Inače, na istom mestu se od štrajka glađu oporavljao i Tomislav Nikolić.
6 · Reaguj
1