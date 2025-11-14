Slušaj vest

Nagradu za najneprofesionalniji primer novinarstva u poslednje vreme dobija blokaderski portal Nova i njihov današnji tekst - "Vučić glumi da mu je žao Dijane Hrke". Umesto da se drži činjenica, autor se odlučio za otvoreno nipodaštavanje svake poruke koja dolazi od predsednika države, čak i kada se radi o pozivu da se spase tuđi život.

Ovaj tendenciotni uradak "Nove" prevazilazi puko komentarisanje aktuelne situacije. Ne samo da još jednom čitamo klasičnu političku propagandu, već se ponovo svesno ignorišu ključne okolnosti samo da bi se izgradio već dobro poznati narativ blokaderskih medija: država i njen predsednik su zli, svima žele zlo, ništa dobro od njih nema da se čuje niti vidi, čak i glume po potrebi. Dobri su samo oni koji napadaju državu i predsednika.

Činjenica u ovom sramnom tekstu ima nimalo, ali činjenice su jasne:

Aleksandar Vučić je više puta javno zamolio Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu, uz poruku da nijedna majka ne treba da ugrozi sopstveni život.

Aleksandar Vučić je telefonom pozvao Hrku.

Kako je rekao, razgovor je bio pristojan i učinio je sve što je u njegovoj moći da pomogne da se agonija jedne žene zaustavi kako ne bi ugrozila svoje zdravlje. Predsednik je naveo da je "ponosan na svaku reč koju je izgovorio pošto je taj razgovor, kako je rekao, neovlašćeno sniman.

Ministarstvo odbrane je potvrdilo nezakonito snimanje tog razgovora koje je Dijana Hrka priznala na konferenciji za novinare.

S druge strane, ni jedan od predvodnika blokada i njima bliskih političkih grupa nije uputio ni približno sličan apel, iako se upravo oni predstavljaju kao Hrkini zaštitnici.

Pre nekoliko dana, prema dostupnim informacijama, osobe iz njenog obezbeđenja sprečile su lekare Hitne pomoći da joj pruže pomoć, što predstavlja direktno ugrožavanje njenog zdravlja, ali o tome u tekstu portala Nova nema ni jedne jedine reči.

Dijana Hrka viče i provocira policiju Izvor: Kurir

Prećutkuju se činjenice a odgovornost se ponovo pokušava prebaciti na one koji su jedini javno apelovali na prekid štrajka glađu. Ponovo se nanipuliše publikom. Opasno manipuliše.

Portal Nova ne pokazuje brigu za tuđi život već bira da napadne onoga ko tu brigu pokazuje. Ne osuđuju se oni koji koji profitiraju od očaja majke koja je izgubila sina u novosadskoj tragediji, već se napada jedina strana koja poziva da se stane.

Instrumentalizuja ljudske tragedije tako je otišla još dalje, bez osnovnog minimuma solidarnosti koja bi u ovakvom slučaju morala biti iznad politike.

I bez odgovornosti. U trenutku kada Dijani Hrki zdravlje ozbiljno slabi, blokaderska Nova pokazuje odgovornost samo prema "klikovima" ka svom tekstu sa Vučićem kao glavnim krivcem u naslovu.

Manipulatorski, tendenciozno i - neprofesionalno.