Slušaj vest

Na plenumskoj sednici održanoj 11. novembra Slobodni univerzitet Kragujevac (SUK) jednoglasno je izglasao nepoverenje Vukašinu Slavkoviću, docentu i dosadašnjem članu ove organizacije! Kako su preneli blokaderski mediji, nepoverenje su mu izglasali zbog "ozbiljnog kršenja internih pravila Slobodnog univerziteta i javnog osporavanja demokratskog oblika odlučivanja"?!

Objava o nepoverenju Slavkoviću našla se na zvaničnim nalozima SUK-a.

Niko od profesora iz Slobodnog univerziteta nije želeo da je javno komentariše. Profesor Slavković, povodom ove odluke, izjavio je za N1 da nema komentar i da "nastavlja svoju borbu".

Objava Slobodnog univerziteta Kragujevac izazvala je burne reakcije.

"Daleko ćemo dogurati ako se jedni od drugih ograđujemo", "A šta SUKG uopšte radi u Kragujevcu poslednjih meseci? Osim što se ukopava", "Smetaju im ljudi sa stavom kao što je prof. Slavković. Mislim da ostali vole jednoumlje", samo su neki od komentara ispod ove objave.

Mnogi su stava da je do svađa i podele došlo zbog famoznog "kulta ličnosti" koji plenumi ne podržavaju jer se, kako navode, profesor Slavković isticao i imao samopromociju.

Naime, Vukašin Slavković je bio veoma zastupljen u lokalnim medijima jer je sam pešačio iz sela Čumić kod Kragujevca na godišnju komemoraciju pogunulima ispod nadstrešnice u Novom Sadu.

Budući da i Slobodni univerzitet Kragujeva u svom obrazloženju odluke o izglasavanju nepoverenja Slavkoviću navodi da je taj "način delovanja jedina moguća brana samopromociji, hijararhijskom nametanju autoriteta i uspostavljanju kulta pojedinaca", izgleda da je razdor u kragujevačkom blokaderskom pokretu nastao upravo zbog toga.

Tako su blokaderi još jednom pokazali na delu šta je za njih demokratija - ako im se ne dopada nečiji trud odmah ga "eliminišu".

Sećamo se i bloladera sa roleksom - Lazara Stojakovića - od čijih su se stavova još u februaru ogradili plenumaši FON-a, a Stojaković je nekoliko meseci kasnije ostavio blokirane fakultete u Srbiji iza sebe i otišao na neblokiranu plaćenu praksu u Berlin.