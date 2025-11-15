Slušaj vest

Voja Radovanović, dekan Fizičkog fakulteta i advokat Seda Spahović, poznat kao branilac blokadera, priznali su bolnu istinu za blokadere: njihove blokade, protesti i pokušaj obojene revolucije su propali, a na izborima koje zahtevaju pobedio bi Vučić!

Najpre je Radovanović gostujući na N1 rekao da su prosvetni radnici podneli najveći teret blokada, a da im se niko nije priključio u brojnim neuspešnim pozivima blokadera na generalni štrajk.

- Prosveta je podnela najveći teret tokom blokada, red je da teret preuzme i neko drugi. Nove blokade ništa ne bi promenile. Višemesečne blokade nisu dale rezultat. U interesu studenata nisu blokade jer su već jednu godinu izgubili u blokadama i ulazak u još jednu godinu blokada bi drastično uticalo na obrazovanje studenata - kaže Radovanović.

Radovanović je rekao i da na Fizičkom fakultetu, na kom je dekan, "nije bilo ni reči o novim blokadama".

"Jedino su na plenumu Poljoprivrednog fakulteta izglasane blokade a na drugim fakultetima su blokade odbačene. U interesu studenata nisu blokade jer su već jednu godinu izgubili u blokadama i ulazak u još jednu godinu blokada bi drastično uticalo na obrazovanje studenata!", izjavio je.

Advokat Sead Spahović, poznat i kao branilac blokadera, priznao je da bi blokaderska lista na izborima izgubila od Aleksandra Vučića.

On je gostovao u podkastu Putokaz Čedomira Stojkovića na Jutjubu i govorio o tenzijama među protivnicima Aleksandra Vučića, onima koji žele da preuzmu takozvani studentski pokret i mnogim drugima, ali je najpre priznao ono što je ključno - na izborima ne bi imali šanse.

- Ja vam tvrdim da kad bi sad bili izbori Vučić bi pobedio - rekao je Spahović.

Podsećamo da je poslednjih nekoliko istraživanja renomiranih agencija pokazalo da Srpska napredna stranka (SNS) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje dominiraju na političkoj sceni, uz ogromno i najveće poverenje građana. Prema Ipsosovom istraživanju iz oktobra,  lista SNS - Aleksandar Vučić osvojila bi na izborima skoro polovinu glasova - 49,1 odsto. Budući da je istraživanje Faktor plusa iz avgusta pokazalo da bi Srpska napredna stranka u tom periodu osvojila 45,1 odsto glasova birača, pokazuje se da je rejting SNS i Vučića ne samo stabilan već u porastu.

