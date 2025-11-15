Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful sutra započinje trodnevnu turneju tokom koje će posetiti sve članice zapadnobalkanske šestorke, a u Srbiji će boraviti u ponedeljak i utorak.

Vadeful će u ponedeljak uveče razgovarati u Beogradu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a u utorak pre podne sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Nemačke.

Pre dolaska u Beograd, Vadeful će posetiti Bosnu i Hercegovinu (BiH), Crnu Goru i Albaniju. Turneju će započeti u nedelju u Sarajevu, gde će razgovarati sa članovima Predsedništva BiH i visokim predstavnikom međunarodne zajednice Kristijanom Šmitom.

U ponedeljak pre podne posetiće Crnu Goru, gde su planirani sastanci s premijerom Milojkom Spajićem i ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem, dok će posle podne boraviti u Tirani, odakle stiže u Beograd.

Vadeful će u utorak oko podneva otputovati iz Beograda u Prištinu. Turneju će završiti u utorak uveče u Severnoj Makedoniji, sastancima sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom spoljnih poslova Timčom Mucunskim.

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke je navelo da Berlin ostaje u potpunosti posvećen evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i da turneja Vadefula to potvrđuje. U fokusu posete, kako se navodi, biće napredak i izazovi u procesu proširenja Evropske unije, a među temama razgovora biće reforme i regionalna stabilnost i saradnja.

Vadeful je dugogodišnji član konzervativne CDU - Hrišćansko-demokratske unije , koji je karijeru gradio u advokaturi i politici. Od 2009. je poslanik Bundestaga, a od maja ove godine i ministar spoljnih poslova.