Mesecima unazad svedoci smo tenzija i svađa u blokaderskom pokretu, a poslednjih nedelja im preti potpuni kolaps jer se sukobljavaju maltene na dnevnom nivou!

Trenutno je aktuelno nešto što do sada od takozvanih "studenata" nismo imali prilike da čujemo - sajber napad! Naime, blokaderi koji vode "studentske" naloge na društvenim mrežama saopštili su da se pojavio veliki broj lažnih pratilaca na njihovim profilima.

Poziv opoziciji da se izjasni

Oni su za taj sajber napad optužili predstavnike opozicije.

- Studentski pokret trenutno trpi elektronski napad: naime, neko je platio da više od 150 hiljada lažnih naloga u toku noći zaprati najveći profil Studenata u blokadi, sa ciljem gašenja istog! Zanima nas čije je ovo delo? Vladajući režim? - ne ide im na ruku, lupaće im šamare neko preko. "Strani faktor"? - odradili bi to perfidnije. Budući da ovo deluje kao maslo nekog ko: nema državne resurse, nema puno para, nije naročito elektronski pismen, kontrolisana opozicijo, na vas je red da se izjasnite: da li je ovo vaših ruku delo?! Nekima se smeši politička penzija, jer SVE SE DOZNA U SRBIJI - poručili su blokaderi sa naloga "Poljoprivredni blokada".

Povećan broj pratilaca primetili su i studenti Fakulteta organizacionih nauka (FON) i Fakulteta dramskih umetnosti (FDU). Studenti FON su na Instagramu objavili da i njihov nalog masovno zapraćuju lažni nalozi.

- Naš glas nekome toliko smeta da su spremni da plate da budemo ućutkani - naveli su studenti FON-a.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže da će protivnici aktuelne vlasti sami sebe ugušiti.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Sve te stanice su u prethodnom periodu služile da se podstakne uzburkanost u narodu i izvrši manipulacija po pitanju empatije i situacije u državi. Ako govorimo o opoziciji i ako govorimo u blokadersko-plenumaškom takozvanim studentskom duhu definitivno sam stava da će sami sebe ugušiti u predstojećem periodu. Svedočimo neslaganju i napadima kako između plenuma, tako i na relaciji opozicija-plenumi. Samo predstoji da gledamo celokupan raspad i nestanak jednog lažnog narativa kako u našoj državi ništa nije dobro i kako se vlast mora na ulici rešiti - kaže Obrknežev za Kurir.

Nacionalna pitanja bi ih dokusurila

Podsetio je i na još jednu eskalaciju u međusobnom ratu blokadera kada su krajem oktobra plenumaši sa Poljoprivrednog udarili na tzv. Anketnu komisiju. Oni su tada rekli da su u sastavu politički i aktivistički angažovani pojedinci iz opozicionih stranaka, a Obrknežev naglašava da bi sukobi dostigli vrhunac kada bi se blokaderi dotakli nacionalnih pitanja.

- Najpre je takozvani "studentski pokret" rekao za anketnu komisiju da je to bukvalno "sveta krava" i svake srede se očekivalo šta će anketna komisija reći. Sada kada je prošlo određeno vreme i kada je komisija pokušala da uzme određene političke poene, odjednom su se plenumi oglasili i otkrili da je line opozicioni funkcioneri stranaka, kao da to nismo znali. Imamo, dakle, neusaglašenost među plenumima, često su protivnici, a zamislite šta bi bilo kada bi se postavila nacionalna pitanja, ko zna kakav bi se raspad desio i unutar samih plenuma - zaključuje Obrknežev.

Politički analitičar Nemanja Zavišić ocenjuje za Kurir da je u pitanju čista politička borba za glasove.

Nemanja Zavišić Foto: Kurir Televizija

- Jer su i jedni i drugi konačno shvatili da kako se bliže izbori da su zapravo jedni drugima najveća konkurencija. U narednom periodu treba očekivati nastavak ove opozicione "Igre prestola", odnosno još češće sukobe i podele među njima, jer u nedostatku politike i programa, jedino što im preostaje je da se međusobno ruše. Naravno, potrebama i interesima građana ni jedni ni drugi se neće baviti jer o politici ništa ne znaju niti ih država i narod interesuju - kaže Zavišić.