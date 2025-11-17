Slušaj vest

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić izjavio je da pojedini od Dijane Hrke pokušavaju da naprave simbol i tačku mobilizacije u slučaju eventualnog smrtnog ishoda njenog štrajka glađu. Profesor Vladan Petrov kaže da ni jedan život ne sme da bude ugrožen ili doveden u pitanje zbog bilo kojih političkih ciljeva.

Vuletić je povodom članka Njujork Tajmsa o Dijani Hrki u kojem je napisano da je ona prepoznatljivo lice i "majka antivladinih protesta", rekao da je ovde reč o instrumentalizaciji jedne žene, koja štrajkuje glađu, za nešto što bi bio pokušaj da se politički odnosi u Srbiji ponovo destabilizuju.,

"ImajućI u vidu da se to sve dešava u kontekstu globalnih okolnosti, može se zaključiti, kaže, da glavna podela danas nije više politička, već podela onih koji žele da se situacija u Srbiji stabilizuje uz sve razlike koje postoje i onih koji žele samo destabilizaciju u kojoj mogu da onemoguće izvršnoj vlasti da sprovodi bilo kakvu politiku", izjavio je Vuletić za Tanjug, prenosi Pink.

Vuletić je ocenio da se u grupi onih koji žele stabilizaciju, osim dominantne grupacije u ovoj vlasti, nalazi i deo takozvanih studenata u blokadi koji se faktički pripremaju za izbore s obzirom na to da razmišljaju o svom vizuelnom identitetu i kandidatima.

"Ako ste se povukli sa blokada fakulteta a ovo činite, ja to pozdravljam, ali ne mogu da pozdravim članove REM-a koji su izabrani, a koji su sada dali ostavke jer je to korak ka destabilizaciji i udaljava nas od izbora. Ne mogu da pozdravim ni one oko gospođe Hrke koji govore u njeno ime i koji je navodno podržavaju, a to čine dan nakon veličanstvenog skupa u Novom Sadu i koji je predstavljao jednu vrstu putokaza kako se dalje može ići", naveo je on.

Vuletić je istakao da je nakon skupa povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu pokušano da se oko Dijane Hrke i njenog eventualnog smrtnog ishoda podignu nekakve emocije, da ona bude tačka mobilizacije.

Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Vladan Petrov izjavio je da celo društvo treba da spreči fatalni ishod štrajka glađu Dijane Hrke, koji neki priželjkuju, jer ni jedan život ne sme da bude ugrožen ili doveden u pitanje zbog bilo kojih političkih ciljeva i poručio da se treba vratiti normalnom životu i pripremama za izbore sledeće godine.

"Treba da se vratimo normalnom životu i pripremi svih relevantnih aktuelnih i potencijalnih političkih faktora za predstojeće parlamentarne izbore koji će biti uskoro. Pošto će ti izbori biti izuzetno važni naše društvo treba polako da se normalizuje i priprema za taj veliki demokratski događaj. Sve ovo je trošenje energije koje može da utiče na kolektivno mentalno zdravlje našeg naroda", ukazao je on.

Kometarišući to što je Njujork tajms u članku o Hrki napisao da je ona prepoznatljivo lice i "majka antivladinih protesta", Petrov je rekao da su takvi naslovi opasni zato što su vrlo površni, odnosno zasnovani na jednom krajnje ekstremnom narativu koji očigledno nije zasnovan ni na jednoj činjenici.

"Nekoj osobi se daju karakteristike koje ona nema. Istina je da je reč i gospođi, ženi, majci koja je izgubila jedno od dvoje dece, da je to osoba koju su očigledno određeni faktori koji teže daljoj destabilizaciji Srbije, odlučili da zloupotrebe u čisto političke svrhe. Najveći problem koji mi imamo kao društvo je kako da dopremo do svesti te žene kako bismo sprečili fatalni ishod", naveo je on.

Kada je reč o tome da studenti u blokadi ne podržavaju štrajk Hrke i da se od mnogih ograđuju, Petrov je rekao da tome ne treba pridavati značaj, navodeći da su studenti u blokadi i dalje "tajna organizacija" s obzirom na to da se nisu i dalje legitimisali i da javnost ne zna tačno ko su oni.