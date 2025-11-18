Slušaj vest

Glumac i blokader, nekadašnji predsednik PSG, Sergej Trifunović dotakao je novo dno svojom izjavom o roditeljima žrtava tragedija u Srbiji, od Ribnikara, preko Dubone i Malog Orašja do Novog Sada.

Trifunović je gostovao na blokaderskoj Novoj S u jednom podkastu gde je komentarisao štrajk glađu Dijane Hrke - koji je majka stradalog Stefana Hrke juče prekinula - pa se prvo pohvalio da razgovara sa svojom Isidorom, suprugom, koju je letos prijavio policiji za nasilje - a onda se usudio sa svoje pozicije lagodnog, glumačkog života da pomene roditelje koji su u strašnim zločinima i tragedijama izgubili najrođenije.

"Ovo je ono što moja Isidora priča. Kaže, ona je očekivala da ljudi, bre dođu!, počinje Sergej izražavajući nezadovoljstvo malim brojem ljudi ispred Skupštine Srbije gde protestuje Dijana Hrka uz podršku ratnih veterana.

Dok voditelj dobacuje "Tako je", mi se pitamo a gde je bio Sergej Trifunović, nešto ga ne videsmo prethodnih dana kod šatora Dijane Hrke kako pruža podršku?!

Ali ne brine to Trufunovića, nikad njemu nedostatak integriteta nije smetao kad druge treba pljunuti baš u trenucima kad im je najteže.

On kao glumac - jer ta pozicija je, valjda, iskrena, poštena, ne glumi - ima druge zamerke i to na sve ostale roditelje koji su kao gospođa Hrka izgubili decu u tri tragedije koje su i njih i celu Srbiju zavile u crno!

"Gde su ostale majke? Koliko još roditelja iz Orašja, iz Dubone, ljudi koji su takođe izgubili decu pod onom nadstrešnicom, gde su oni?", sav važan pita glumac, dok mu voditelj napominje "I Ribnikara", jer eto zaboravio je Trifunović da spomene taj masakr pa da mu pripomogne u ovom sramotnom izlaganju.

"Gde su ti roditelji da je zagrle? Da dođu i budu tu pored nje, da ostanu, da prenoće, da pozovu televiziju, da pozovu još ljudi?", pita prepametni Sergej a voditelj sav važan zaključuje:

"Da bude 100.000 ljudi non-stop tamo!".

I tako su opet Srbiji i roditeljima koji su izgubili sve u četiri tragedije, moralne pridike uputili Sergej Trifunović i voditelji blokaderske televizije. I zaista da nije tužno bilo bi smešno.

I ostalo nam je samo da se mi postidimo njihove bahatosti, jer izgleda da je jedina mera njihove sramote to što je moramo osećati umesto njih.