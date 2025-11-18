Slušaj vest

Dijana Hrka je sinoć prekinula svoj štrajk glađu, a taj trenutak vrlo jasno je pokazao koliko je zapravo bila iskrena podrška onih koji su se prethodnih dana okupljali oko njenih šatora ispred Skupštine.

Dok je trajao štrajk, sve do trenutka kada je Hrki postalo loše i kada je primila prvu infuziju, na mestu gde su postavljeni šatori uvek je bilo blokaderskih pristalica, i preko dana, i uveče. Svakako ,mnogo manje nego prvih dana, kada su blokaderi osokoljeni prisustvom Dijane Hrke ponovo pokušali isto što i prethodnih meseci bezuspešno - da nasiljem nešto postignu!

Međutim, već danas, prostor oko njenih šatora potpuno je prazan. Snimci kamera potvrđuju da se tamo ne nalazi nijedna osoba od onih koji su je navodno podržavali, saobraćaj se odvija normalno u Ulici kneza Miloša

Foto: Naxi kamere printscreen

Čim je Dijana Hrka odustala od štrajka, fokus istih grupa odmah se preusmerio na Novi Sad. Tamo su se ponovo okupili i pokušali da izazovu incidente a povod im je opet bio štrajk glađu, i to Milomira Jaćimovića, koji protestuje zbog oduzetih autobusa.

I opet je izveden napad na policiju, koja je reagovala u skladu sa svojim ovlašćenjima, dok su blokaderi i njihove pristalice na društvenim mrežama i medijima širile vesti o britalnom prebijanju "studenata".

Napad blokadera na policiju sinoć u Novom Sadu Foto: Screenshot

Istina je ipak vrlo lako proverljiva, pa i na blokaderskoj N1 gde je sve uživo prenošeno. Tako je svako ko zaista želi da vidi pravo stanje stvari na terenu mogao videti i ovo: kako blokaderi i "studenti" brutalno napadaju policiju, uz pogrdne reči i psovke, a kada policija uzvrati čuje se: "Aloooo!".