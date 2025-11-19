Slušaj vest

Blokaderi tviteraši su nakon hajke na Dijanu Hrku, majke tragično nastradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice 1. novembra 2024. godine, udarili su i na Mišu Bačulova!

Novosadski odbornik sinoć je ponovo uhapšen, nakon što je Viši sud u Beogradu usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora.

Ponovno hapšenje Bačulova izazvalo je opšti haos prvenstveno u redovima blokadera aktivnih na Iksu, odakle i kreće svaka blokaderska akcija. Prvo je između redova iskazana sumnja - "da li ste sigurni da je Bačulov naš", odnosno tvrdnje da je ovaj opozicioni odbornik Skupštine grada Novog Sada zapravo SNS-ov?!

"Ljudi, Bačulov je ponovo u pritvoru na 30 dana. Usvojena je žalba tužilaštva. Niko naš ne sme biti ostavljen u tišini. Mislim da je uneta smutnja nakon akcije režima/službe. Zamolio bih vas da se oglasite. Sem ako niste 100% sigurni da nije naš. A verujem da nije tako", poručio je jedan blokader nalogu "Studenti u blokadi", a nadovezali su se ostali:

Foto: X printscreen

"Folirant. Ne pitaj zašto. Takav mi je osećaj"

"Opet sve i da ne radi za Vučića, on je neko ko je rekao da opozicija mora da se skloni jer pravi štetu"

"Elem, on je sada napravio neviđenu štetu, a nešto ne vidim da se drži svojih principa da se skloni, naprotiv"

"Miša Bačulov je Vučićev 100%"

"Bačulov je SNS. Ovo je postalo dosadno. Ne morate da prenosite sve u vezi njega", "Bačulov je SNS žestoko", pisali su redom blokaderi.

Jedan korisnik je prokomentarisao snimak na kojem Dijana Hrka udara na Dragana Đilasa.

Foto: X printsceen

"Dragan Đilas i opozicija ne valjaju, a Miši Bačulovu poseban pozdrav. Ako nekome do sada nije bilo jasno kako radi služba!".

Hajka je eskalirala kada se pojavio snimak gde Katarina Bačulov, supruga Miše Bačulova, poručuje blokaderima u trenutku kada je on uhapšen da "ne sede kod kuće", i kada je zamolila sve "da ustanu".

Foto: X printscreen

"Gospođo, ako zaista brinete za supruga, za porodicu, za decu, odustanite od politike. Ubedite supruga da se povuče i dokažite svima da niste u kombinaciji sa režimom. Ako ovako nastavite, izgubićete i prijatelje. Nemojte da se ljutite na mene, ovo je krajnje dobronameran savet!", poručio joj je jedan blokader.

Tako je i Miša Bačulov, kao i Dijana Hrka, preko noći prestao da bude simbol blokaderske borbe i postao je meta! Sumnja u svakoga ko se na bilo koji način istakne, pa čak i nasilnim akcijama protiv države, ukoliko se to ne poklapa do kraja sa narativom blokadera, vrlo brzo prelazi u hajku i targetiranje. Radikalizacija, ta omiljena blokaderska reč kojom su plašili vlast i građane godinu dana, sada se primenjuje i na njihove saborce, kojima su okrenuli leđa čim su iskočili iz scenarija koji pišu elitni blokaderi.

Dogovaranje trovanja

Podsećamo, prema saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Ovako je Miša Bačulov sa lekarom dogovarao trovanje da bi OPTUŽIO VUČIĆA I DRŽAVU Izvor: Informer TV

Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinisao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.