Srbija ima razloge da očekuje pozitivan ishod i da do kraja godine konačno otvori klaster 3, kojem se status nije menjao čak od 2021. godine, uprkos ispunjavanju svih uslova. Iako je i ranije bilo preporuka da se to dogodi, ovaj put i geopolitičke okolnosti požuruju EU da u politici proširenja pređe sa reči na dela.

To je, uostalom, potvrdio i Forum o proširenju EU, koji je održan u sredu u Briselu pod sloganom "Kompletiranje Unije, osiguravanje naše budućnosti".

Dobri izgledi

Sagledavajući poruke visokih evropskih zvaničnika sa ovog skupa, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je rekla da Srbija treba da iskoristi dobar momentum u agendi za proširenje EU.

- Mi se i dalje borimo za otvaranje klastera 3 i nadam se da ćemo to uspeti do kraja ove godine. Potpuno je jasno da Srbiji ostaje da uradi još mnogo stvari kako bi otvorila sve klastere - rekla je Brnabićeva u Briselu.

Takva odluka bi bila snažan zamajac da se proces pristupanja Srbije pokrene u pravom pravcu i ubaci u višu brzinu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da se s relevantnih adresa sve češće može čuti da su izgledi za proširenje EU veći nego što su bili, pod uticajem geopolitičkih prilika.

Milovan Božinović Foto: Kurir Televizija

- Sastanak u Briselu je pozitivan i deo je štimunga koji se stvara ne bi li se proširenje ubrzalo. Možda je još važnije šta je rekao ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful, koji je u isto vreme bio u Beogradu, ali i s kakvim utiscima će završiti svoju balkansku turneju. Ako od nekog treba da očekujemo da će pokrenuti proces našeg pristupanja EU, onda je to on - kaže Božinović i dodaje:

- Jer Evropska komisija je vlada EU, ali u suštini odlučuju najvažnije zemlje članice. Ako smo prelazili u ocenu dobili od Vadefula, onda je to važan korak ka tom cilju. Zaključujem da su šanse za naše približavanje EU zaista povećane. On je otvoreno rekao da se ovo radi da bismo suzili uticaj Rusije na Balkanu. Mi smo onoliko blizu EU koliko smo daleko od Rusije i to je njihova pojednostavljena percepcija situacije, ali tako je - ocenjuje Božinović.

Ubrzanje

Naš diplomata smatra da bi otvaranje klastera 3 promenilo negativan utisak u javnosti o EU.

Andreas fon Bekerat: Vreme za investicije i reforme je sada Ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je juče da je poruka Unije Srbiji jednostavna i glasi da je budućnost Srbije u Evropi, a vreme za investicije i reforme je sada. On je na predstavljanju publikacije Saveta stranih investitora (FIC) Bela knjiga 2025 rekao da su članovi ovog saveta uložili u Srbiju više od 44 milijarde evra i da je na taj način zaposleno više od 115.000 ljudi. - Ponosan sam što je 75 odsto tih kompanija iz EU. I ovo jasno pokazuje da je Srbija već blisko povezana i isprepletena s privredom EU i ovih dana ta veza postaje samo još jača. Pre dve godine EU je pokrenula plan rasta za Zapadni Balkan, podstičući reforme kao nikad ranije. Time je doneta finansijska podrška, ali i pristup delovima jedinstvenog tržišta EU, pristup SEPI, pristup digitalnoj, zelenoj i industrijskoj transformaciji - naglasio je ambasador.

- Taj utisak se stvara polako, a rastače se teže nego što mislimo. Pojedine zemlje EU nisu bile nežne prema Srbiji. Svakako bi drugačiji jezik EU o Srbiji bi tome doprineo. Ima načina da se naši odnosi sa EU tako usmere da i javnost to doživi kao zbližavanje. Trebaće svi da rade na tome - naglašava naš sagovornik.

S druge strane, naučni saradnik Instituta za evropske studije Rajko Petrović objašnjava za Kurir zašto je pesimista u vezi s mogućnošću da ovu godinu završimo otvaranjem klastera 3.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

- Očigledno je da prioritet u evrointegracijama imaju geopolitički kriterijumi, a ne ekonomski, administrativni i slično. Crna Gora i Albanija su kao članice NATO viđene da uskoro i daleko pre Srbije uđu u EU. Poverenje građana Srbije u EU upravo zato i opada. Građani vide da Srbija prednjači u reformama, a nalazi se u neizvesnoj situaciji u vezi sa članstvom - napominje Petrović.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ipak smatra da u Briselu postoji atmosfera da je vrlo važno da se Zapadni Balkan drži što je bliže moguće.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Nisam siguran da je atmosfera za realan prijem aktuelna, ali postoje mogućnosti za ubrzanje procesa i čini mi se da Srbija prepoznaje te šanse. Mnogi potezi koje povlačimo idu u smeru hvatanja tog dodatnog zamajca. Ima mnogo benefita, jer nisu samo poruke investitorima, usvajanje određenih vrednosti i standarda, zakonska rešenja koja utiču na kvalitet života običnog čoveka, nego se radi i o fondovima kojima imamo pravo da pristupimo. Sve je izvesnije da će do kraja godine biti otvoren klaster 3 i da ćemo imati prilike da u narednom periodu otvorimo još neke klastere i da još neke fondove povučemo. Očekujem u narednih godinu dana znatno intenziviranje tog procesa. Potrebna je i objektivizacija politike, da se vidi da je to dvostrana ulica, odnosno da i EU vrednuje naše napore da štitimo svoje državne i nacionalne interese - ocenjuje Miletić.