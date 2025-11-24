Slušaj vest

Šef poslaničke frupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov reagovao je na žalbu koju je Ustavnom sudu danas podnelo pet poslaničkih grupa opozicije u Skupštini, kojom traže da leks specijalis o rušenju zgrada Generalštaba bude proglašen neustavnim.

Predlog su podneli poslanici Zeleno-levog fronta i Ne davimo Beograd, Pokret slobodnih građana, Stranka demokratske akcije Sandžaka, Stranke slobode i pravde, Narodni pokret Srbije i Srbija centar -Srce. Biljana Đorđević (Zeleno-levi front) rekla je da 48 poslanika opozicije traži od Ustavnog suda i da hitno donese rešenje kojim bi se obustavilo izvršenje pojedinačnih akata i radnji, preduzetih na osnovu zakona čija se ustavnost osporava.  

Za Milenka Jovanova današnji nastup opozicije, koja je svoju žalbu najavila na konferenciji za medije u parlementu, pokazao je da im je "jedini politički program pumpanje i davanje veštačkog disanja obojenoj revoluciji".

- Ovoga puta su to uradili kroz plasiranje neistina i pokušaj da se institucije države stave pod njihov politički diktat. Uzgred, koliko su im jaki argumenti najbolje pokazuje činjenica da im je podršku za inicijativu dalo 48 od 65 poslanika njihove koalicije. Ni sopstvene kolege nisu u stanju da ubede u ono što pričaju, ali zahtevaju od Ustavnog suda i tužilaštva da radi po njihovim nalozima. Da nije tragično, bilo bi komično - poručuje Jovanov.

On dodaje da je opozicija "umesto argumenata ponudila mešavinu dramatizacije, pravnog neznanja i ličnih optužbi".

- Sve to je praćeno zahtevima koji bi u svakoj ozbiljnoj državi bili ocenjeni kao pritisak na pravosuđe. Uz to ponovili su sve što su već pričali tokom rasprave od pre deset dana, ali uz dodatnu dramatizaciju i novi niz laži, gluposti i licemerja.

Inicijativa za ocenu ustavnosti bilo kog akta je njihovo pravo, ali laž je da se bilo šta radi „tajno“, „nezakonito“ ili „protiv kulturnog nasleđa“. Zapravo, jedino što je rađeno „tajno“, „nezakonito“ i „protiv kulturnog nasleđa“ tiče se nekadašnje zgrade Maršalata, nakon čije su prodaje isti ovi ljudi otvarali šampanjac i nazdravljali uspešno obavljenom poslu. Zato su oni poslednji koji imaju legitimitet da dele lekcije o zaštiti kulturnih dobara - jasan je Jovanov.

Marsalat i generalstab
Dragan Đilas slavi postavljanje kamena temeljca za SAD Ambasadu na prostoru Maršalata Foto: Beta/Vladimir Milovanović, nebojsa mandic/Kurir

On podseća da je sa opozicione strane pozivano na hapšenje članova Vlade i to, kako ističe, bez ijednog dokaza.

- Samo na osnovu političkih konstrukcija i ličnih frustracija osobe koja je toliko puta uhvaćena u laži da joj se više ne veruje ni kada kaže „dobar dan“. Zato to što radi nije borba za vladavinu prava, već otvoreni napad na institucije i pokušaj da se državne institucije podjarme ulici i ljudima koji godinama u javnosti i optužuju i presuđuju na osnovu laži i izmišljotina koje sami izmišljaju.

Ustavni sud, tužilaštvo, Zavod za zaštitu spomenika i sve druge institucije države nastaviće da rade svoj posao u skladu sa zakonom,  a ne po diktatu onih koji bi najradije uvodili pravdu pres konferencijama.

Srbija je suviše ozbiljna država da bi njen pravni sistem zavisilo od političkih performansa i isprazne galame. Činjenice, struka i institucije ostaće, uveren sam, iznad prizemnih manipulacija koje smo danas čuli", zaključio je Milenko Jovanov.

