Bivši predsednik Srbije Boris Tadić - u čije vreme je Crna Gora izašla iz Državne zajednice sa Srbijom, Kosovo proglasilo nezavisnost, Naftna industrija Srbije (NIS) prodata Rusiji po nepovoljnim uslovima, a Hrvatska pod maskom "dobrosusjedskih odnosa" skupljala poene za ulazak u Evropsku uniju dok se Tadić više puta izvinjavao za stradanja hrvatskog naroda - boravio je početkom ovog meseca u Splitu, baš u vreme napada proustaša na Srbe i izjavio da bi - voleo da prošeta splitskom rivom i da se Srbija vrati na njegovu politiku!

Nekadašnji šef države učestvovao je na "KOMferenciji", gde je, kako je najavljeno, razgovarano "o aktuelnim trendovima u obrambenim strategijama Srbije i Hrvatske i o tome kako oni utiču na stabilnost regije i svakodnevni život građana"

Boris Tadić nijednom rečju nije osudio ne samo napade proustaša u tom gradu na predstavnike Srba i to na jednoj kulturnoj manifestaciji, već i na sve učestalije promocije ustašstva, pokliča "Za dom spremni", "Ubij Srbina" - i u Hrvatskoj i u drugim državama bivše Jugoslavije, gde god se nađu ustaški huligani.

Ne, bivši predsednik Srbije, kojeg hrvatski mediji opisuju kao "jednog normalanog i staloženog čovjeka", u trenucima kada svedočimo ponovnom rađanju nacizma i ustašstva, za sve krivi - Srbiju! Kaže - njegova politika je bila "politika pomirenja, izgradnje normalnih odnosa".

"Nažalost, ta politika ne funkcioniše već 13 godina. Da smo joj dali priliku da živi, možda ne bi bilo ni protesta sutra u Splitu, izgradili bismo drugačiju vrstu odnosa", rekao je Tadić, prenosi "Dalmacija danas".

Bivši predsednik Srbije ne vidi nikakav problem u huliganima Torcide - 50 muškaraca obučenih u crno prekinulo je program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada u Splitu, rekavši da se "ne može održati u vreme obeležavanja pada Vukovara", uzvikivali su "Za dom spremni" i tražili da svi napuste prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, što su svi u strahu i učinili. Među učesnicima i publikom bilo je i dece.

Borisu Tadiću ništa od toga nije problem, nije to alarmantno. On bi prošetao rivom.

"Pitali ste me kako se osećam u Splitu. Palo mi je na pamet da sutra prošetam splitskom rivom i vidim kako se osećam. To bi bio jedan dobar test. S druge strane, danas sam imao jako lepu komunikaciju s mojim hrvatskim prijateljima", rekao je Tadić medijima u Splitu.

I treba imati prijatelje svuda. Ali svoje se mora poštovati i braniti. Uvek i svuda.

Ali ako ćemo tražiti išta dobro u Tadićevim izjavama u Splitu - bar je dobro što se nije izvinjavao što su Srbi došli na jedan kulturni događaj i samim dolaskom bili napadnuti od proustaša!

Ipak, ovi Srbi na "KOMferenciji" u Splitu nisu nikome smetali. A pored Borisa Tadića koji bi prošetao rivom, tamo su bili i članovi STAV-a, studentsko-blokaderske organizacije, koji su, sa članovima novosadskog PSG, optuženi za rušenje ustavnog poretka (suđenje blokaderskim aktivistima danas je dloženo za 2. februar, prim.aut.)

U Splitu su na istoj "KOmferenciji" viđeni blokaderi koji su u Hrvatsku pobegli nakon što su otkriveni njihovi planovi - Branislav Đorđević, Anja Pitulić, Doroteja Antić i Jovan Dražić.

1/4 Vidi galeriju Blokaderi, članovi STAV-a u Splitu Foto: Printscreen Instagam

Suvišno je pitanje da li su blokaderi osudili ono što se dešava(lo) u Splitu i širom Hrvatske.

NE!

A i logično je zašto ne, i ovo je samo jedan od razloga - nalozi na platformi "Iks" takozvanih "studenata u blokadi" su svi do jednog kreirani su u Hrvatskoj, što potvrđuje sve sumnje i dosadašnja saznanja da se protesti i blokade u Srbiji kanališu iz inostranstva, prvenstveno iz regiona, a najviše - iz Hrvatske!