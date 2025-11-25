Slušaj vest

Kandidat vladajućeg SNSD Siniša Karan pobedio je na vanrednim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj: Karan je osvojio 50,30 odsto glasova (oko 217.000), a Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS), 48,37 odsto glasova (oko 209.000), potvrdila je Centralna izborna komisija BiH posle obrade materijala sa 99,72 odsto biračkih mesta, na koja je izašlo 34,79 odsto upisanih.

Predsednik SNSD Milorad Dodik se već u izbornoj noći obratio javnosti i u svom stilu poručio:

Milorad Dodik Foto: Borislav Zdrinja/ATAIMAGES

- Hteli su da skinu Dodika, sada su dobili dva Dodika - rekao je, misleći na odluku CIK BiH kojom mu je oduzet predsednički mandat, kao i na presudu Suda BiH kojom mu je zabranjeno političko delovanje na šest godina.

Siniša Karan Foto: Beta

Dodao je i da je u pitanju velika, ubedljiva pobeda, iako brojevi to ne potvrđuju, pogotovo u Banjaluci, gde je Blanuša odneo pobedu sa 59,02 odsto glasova birača.

Branko Blanuša Foto: NIDAL SALJIC/EPA

Opozicija bez dokaza tvrdi da su izbori pokradeni, te da će tražiti ponavljanje u Doboju, Zvorniku i Laktašima, mestima u kojima je Karan stekao značajnu prednost.

Pobeda ili poraz?

Za političkog analitičara Stevicu Deđanskog pobeda Siniše Karana pokazuje da je trijumfovala politika odbrane nacionalnog interesa.

- Narod nikada nema dilemu kada bira između nacionalnog i nenacionalnog, jer se opredeljuje za nacionalno. Ovde je bila evidentna podela između kandidata Kristijana Šmita i kandidata koji treba da brani nacionalni interes. Uz sve tehnike koje su primenili da pobedi Šmitov kandidat, srpski narod se odupro tome i pobedio je kandidat koji će braniti srpski nacionalni interes i nastaviti politiku Milorada Dodika - kaže Deđanski i dodaje da bi rezultat izbora bio drugačiji da je Dodik bio kandidat.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Oni jesu fizički uspeli da uklone Dodika s mesta predsednika, jer da je on bio kandidat SNSD-a, verovatno bi pobeda bila ubedljivija. Kada je Dodik rekao da su hteli da uklone Dodika, ali da će sada imati dva Dodika, to je bilo duhovito, ali i istinito. Nema dileme da će srpski narod nastaviti borbu i da su rezultati više nego ohrabrujući - istakao je Deđanski, prenosi RTRS.

S druge strane, diplomata i politički analitičar Milovan Božinović kaže za Kurir da je SNSD teško izvojevao pobedu.

Ko je Siniša Karan? Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske, ima više od dve decenije iskustva u policiji, a od 2022. do 2025. obavljao je i funkciju ministra unutrašnjih poslova. Interesantno je da je bio načelnik krivičnih istraga i Finansijsko-obaveštajnog odeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koja je u aprilu ove godine pokušala da privede Milorada Dodika.

Na akademskom planu bio je zaposlen na Univerzitetu Sinergija u Bijeljini, Panevropskom univerzitetu "Apeiron" i Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, gde je izabran u zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora. Napisao je nekoliko udžbenika ustavnog prava, kao i više od 30 naučnih i stručnih radova.

- Ne treba potcenjivati značenje brojeva. Pokazuju da to nije nikakva ubedljiva pobeda, već vrlo teška i iz toga proizilazi da društvo u Republici Srpskoj tek traži sebi političku opciju koja će ih izvesti iz teškoća. Mala izlaznost pokazuje da su građani umorni od politike kakva se vodila dosad i ovaj rezultat više tumačim kao poraz Dodika, ipak je 48 odsto građana reklo da mu ne veruje - kaže Božinović.

Nestabilan put

On dodaje da će se naredne godine na parlamentarnim izborima u Republici Srpskoj videti kako stvari stoje.

Milovan Božinović Foto: Kurir Televizija

- Ovi izbori su održani u dosta frenetičnoj atmosferi, izboksovan je rezultat koji smo dobili. Nije to rezultat iz kog se može zaključiti da je Republika Srpska našla stabilan put. Na suštinska pitanja nema odgovora, a mnoga druga su otvorena - jasan je Božinović.

On takođe smatra da Srbija treba da bude neutralna.

- Ko god pobedi u Republici Srpskoj, privilegovani je partner države Srbije i ne treba se previše vezivati za određene opcije - zaključuje Božinović.