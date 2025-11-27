Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković istakao je, povodom saopštenja Akademijskog odbora za obrazovanje Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), da su apsolutno svi potezi i mere Ministarstva prosvete u prethodnom periodu bili usmereni na normalizaciju nastavnog procesa u školama koji je bio ugrožen ponašanjem nesavesnih politički motivisanih pojedinaca koji su politikanske interese stavili ispred interesa učenika.

Ministar je naglasio da Ministarstvo prosvete ne angažuje i ne otpušta nastavnike u školama.

- Dužnost direktora škole po zakonu je da organizuje nastavni proces. U skladu sa tim on obezbeđuje i angažuje nastavnike i druge zaposlene. Nastavnicima na određeno vreme ugovor se prekida sa završetkom školske godine, a ponovo se angažuju ukoliko za tim postoji potreba. U najvećem broju slučajeva ugovori nisu produženi onim nastavnicima za čije angažovanje nije bilo potrebe, jer su na primer bili angažovani kao zamena stalno zaposlenog, a opravdano odsutnog kolege. Takođe, direktor škole koji brine o kvalitetu nastavnog procesa ima pravo da ne angažuje nastavnika koji nije radio u skladu sa zakonom i pedagoškim zahtevima. Na odluke direktora o angažovanju nastavnika Ministarstvo prosvete ni jednog trenutka nije uticalo - rekao je ministar Stanković.

Stanković je podsetio da su plate prosvetnim radnicima značajno uvećane u cilju unapređivanja njihovog materijalnog statusa, da su višestruko uvećana izdvajanja za sistem visokog obrazovanja, da najveći broj škola u Srbiji ima dobre uslove za rad, kao i da se svake godine, u skladu sa finansijskim mogućnostima izdvajaju značajna sredstva za obnovu, izgradnju i opremanje škola.

- Pozivam članove Akademijskog odbora za obrazovanje da posete škole u Srbiji, razgovaraju sa direktorima, nastavnicima i učenicimai zaključke donesu na osnovu uvida u stvarno stanje - rekao je on.

Ministar je naglasio da je Ministarstvo prosvete uvek uvažavalo mišljenje Srpske akademije nauka, njene izveštaje i preporuke ozbiljno je shvatalo i imalo ih u vidu prilikom utvrđivanja javnih politika.

- Ono što je od ključne važnosti za naš sistem obrazovanja na svim nivoima jeste da iz svih institucija, pa i iz SANU, u etar ode poruka da škole i fakulteti nisu mesta za dnevna politikanstva, jer je upravo to politikanstvo, a ne Ministarstvo prosvete, nanelo ogromnu štetu pre svega učenicima i studentima kojima je uskraćeno pravo na obrazovanje - poručio je ministar Stanković.