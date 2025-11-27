Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je danas u mioničkom selu Ključ domaćinstvo porodice Aćimović kome je rekonstrukcija vodovodne mreže donela brojne benefite uzevši u obzir to da se bave stočarstvom i kazao da je izgradnjom novog cevovoda spojen već izgrađen deo glavnog dovodnog cevovoda sa izvorišta Orlovac i rezervoara, čime je omogućeno poboljšano vodosnabdevanje za više od 5.000 stanovnika u selima Osečenica, Brežđe, Tolić, Paštrić, Popadić, Ključ i u varoši i selu Mionica.

Ministar Glišić je tom prilikom rekao da benefite od rekonstrukcije odavno dotrajale vodovodne mreže imaju brojna mionička sela ali i sama Mionica, koja je trpela velike gubitke na starom vodovodnom sistemu.

- Dosta je sela pokriveno ovom investicijom, što je treća faza koja je spojila u jednistvenu celu prethodne dve i dala mogućnost da gotovo 50 odsto stanovništva opštine Mionica dobije kvalitetno vodosnabdevanje. Ova treća, poslednja faza je koštala 29 miliona dinara i od danas će deo po deo biti puštan u funkciju. U narednih nekoliko faza ceo vodovod u sve tri faze biće potpuno funkcionalan - rekao je ministar Glišić.

Dodao je da je posao ministara, predsednika opština ali i svih onih koji su na odgovornim funkcijama da obilaze teren i pomažu građanima.

- Da dođu kod ljudi u selo, kod domaćina u kuću, da se pogledamo u oči. Ako smo nešto pogrešili ili loše uradili da gledamo kako to da popravimo. Nema skrivanja od svog naroda. Mi idemo od kuće do kuće, razgovaramo i gledamo da li je ta investicija koju smo pokrenuli zaista opravdana i da li će da daje rezultate - kazao je Glišić.

Ministar je istakao da je domaćinstvo Aćimovića, gde se u dve štale nalazi 90 grla stoke, a u dve kuće živi preko desetoro odraslih ukućana primer koliko je stabilno vodosnabdevanje bitno za život i rad.

- Nema više kantama da se donosi, da se ide negde na izvorište, pa da se donosi u bunar, pa se mučite, presipate u kofu, tako nosite da napojite goveda. Ovako imate česmu. Pustite vodu i završite posao - zaključio je ministar Glišić.

Domaćin, Negovan Aćimović kazao je da dnevno u svojoj štali proizvede oko 500 litara mleka, a da je bilo godina kada je selo Ključ ostajalo u potpunosti bez vode.

- To je bilo pre dve godine i bilo je vrlo teško. Ali moram opet da budem zahvalan predsedniku opštine, svaki drugi dan, kad god bih javio, dovozili su vodu. Bez toga ja ne znam kako bih ostao živ. Ove godine je mnogo bolje. Samo su jednom dobili vodu i to kada je bilo neko prespajanje. Posle toga nije bilo problema. Sada smo sigurniji. Šta bih ja sa 45 goveda i moj sinovac koji ima isto toliko. Bez vode to nam je bilo samoubistvo - naglasio je Aćimović.

Rešavanjem pitanja vodosnabdevanja rešen je najveći problem mioničkih sela koja se pretežno bave poljoprivredom i stočarstvom.

Predsednik opštine Mionica, Boban Janković kaže da je ovim projektom stavljen u funkciju veliki cevovod dug pet kilometara, od samog izvorišta do rezervoara Popovače.

- Od Popovače je kretao ka Zelenom Bregu gde je kompletan cevovod bio u jako lošem stanju, pa voda, koja je prolazila kroz selo Tolić do Ključa praktično nije ni stizala. Mi smo ovim projektom napravili baj pas kojim će svi Ključani i Tolićani imati vode ali će i gornja sela imati vode, jer su do sada, zbog gravitacije ostajali bez vode koja je prolazila kroz kamenje - rekao je Janković.