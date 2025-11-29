Slušaj vest

Potpuni haos izazvalo je saopštenje "studenata u blokadi" kojim su udarili redom na druge blokadere: Đilasovog advokata Srđana Kovačevića (iz zborova Novog Sada), profesora Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, kao i na grupe Mladi Borba, Sviće, Bravo, omladine stranaka...

Prvo su simpatizeri Dragana Đilasa, njegove stranke i njegovog advokata "ustali" na Tviteru/Iksu, zatim se oglasio profesor blokader Tanasije Marinković s Pravnog fakulteta - kog su plenumaši javno isprozivali u svom saopštenju da je "u više navrata pokušavao da utiče na donošenje odluka u okviru studentskog pokreta" - a onda je prof Marinković uzvratio da je to pisala "nenadležna institucija".

- To je krivično delo, to govor mržnje, uznemiravanje i ponižavajuće postupanje - rekao je Marinković.

Rat uživo i dalje traje na Iksu, gde se "koplja" lome, gde su ustali svi kojima su se plenumaši obratili kako bi razjasnili situaciju - ali situacija se još više zakomplikovala!

Mnogima se najblaže rečeno nimalo nije dopalo ovo saopštenje studenata blokadera, a ponajmanje pristalicama opozicije, kojoj pripada i profesor Tanasije Marinković - član UO Fondacija za unapređenje demokratije „Ljuba Davidović“ Demokratske stranke (prema objavi DS na Iksu).

Tanasije Marinković član UO Fondacije DS Foto: Printscreen X

Tako se novinar Predrag Aleksendrić obratio Demokratskoj stranci i njenom lideru Srđanu Milivojeviću:

"Da li je DS stala u odbranu svog člana, istaknutog profesora Tanasija Marinkovića ili i dalje puzi i savija se?", upitao je Aleksendrić.

Oglašavanje studenata u blokadi nije se dopalo ni korisnici platforme Iks, koja kaže da je "studente" prošle zime sa njenim saborcima i velikom ekipom profesora "hranila sa preko 70.000 obroka".

Navodi i da ih je njen suprug pratio do Brisela.

"Ali ovo je previše. Saberite se deco inače ostaste sami na ledini", napisala je ogorčena Canić Dušica, koja je u nastavku objavila pismo svog supruga studentima blokaderima.

- Ono saopštenje studenata u blokadi BU je katastrofalno. Da ga je BIA pisala ne bi mnogo drugačijje zvučalo - napisao je njen muž Saša, koji u nastavku pisma iskazuje pdoršku svima od kojih su se studenti blokaderi ogradili u svom saopštenju.