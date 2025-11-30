Slušaj vest

Vučić je za Informer, na pitanje da prokomentariše to što su se na društvenim mrežama pojavile objave u kojima je korišćen dizajn i font portala Informer i napisana lažna vest da je Vučić naložio da se odloži povećanje penzija jer nema para u budžetu, rekao da penzioneri znaju da i, kada su bile teške mere, država nije lagala ljude, već izlazila pred njih.

"Kao što je to bio slučaj 2014. godine. Objašnjavali smo, borili se, imali podršku najodgovornijih građana u našoj zemlji. A penzioneri kao iskusni ljudi, ali i kao ljudi koji znaju i pamte dobro svakojaka vremena, umeju da cene nečiji trud i nečiji rad", naveo je Vučić.

Dodao je da su u pitanju ljudi koji znaju da je u državi po prvi put stabilan kurs dinara gotovo 14 godina što, kako je istakao, nikada u srpskoj istoriji nije bio slučaj.

"To su ljudi koji znaju da penzija ne kasni ni sata, a kamoli dana. To su ljudi koji znaju da su, uprkos problemima koje smo imali, penzije sve veće i veće i znaju da ćemo posebnu pažnju našim najstarijim građanima da posvetimo u narednom periodu. I kao što sam rekao, to su bile sitne obmane za upotrebu u ove tri opštine gde se odigravaju lokalni izbori", naglasio je Vučić.

Ukazao je da, uprkos stalnom i realnom povećanju penzija i plata, stopa javnog duga nikada nije bila niža i na nivou je oko 43,5 odsto i naveo da je, kada je preuzeo funkciju predsednika Vlade, stopa javnog duga bila 79 odsto.

"Trenutno je naša stopa javnog duga duplo manja nego što je, recimo, nemački javni dug ili trostruko manja nego francuski ili tri i po puta manja nego italijanski ili šest-sedam puta manja nego grčki. Mislim da to dovoljno govori o zdravlju javnih finansija Srbije, o dobrom stanju javnih finansija Srbije i ja uvek ljudima govorim kada je potrebno da o nečemu brinemo i gde da brinemo i šta da brinemo. Ovde nema razloga za brigu i penzioneri mogu mirno da spavaju", istakao je predsednik Vučić.