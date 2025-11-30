Slušaj vest

Francuska i Italija su ove nedelje uputile pismo ostalim državama članicama da daju "zeleno svetlo" Srbiji za otvaranje klastera 3, a do trenutka odluke ostale su oko dve nedelje.

Predsednica skupštinskog Odbora za evropske integracije Elvira Kovač kaže da će najverovatnije stav Nemačke biti presudan, ali da Srbija ima dosta prijatelja na tom putu.

Dok Srbija i zemlje Zapadnog Balkana sprovode reforme i čekaju punopravno članstvo, iz Brisela se sve češće čuju novi predlozi ili takozvani probni rokovi za ulazak u Uniju.

Elvira Kovač ističe da nije mala stvar što su Francuska i Italija uputile pismo članicama sa predlogom da Srbiji bude odobreno otvaranje klastera 3, iako mnogi smatraju da će presudan biti stav Nemačke.

"Imamo dosta prijatelja na tom putu. Osim Italije i Francuske, tu su i Mađarska i centralnoevropske zemlje. Dok se ne promeni, odnosno ne reformiše način odlučivanja, nama je na svakom koraku potreban konsenzus. Naši prijatelji kažu da Srbija ne može da tapka u mestu", rekla je Kovač gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.

Prema njenim rečima, Srbija je dostavila EU izveštaj o sprovedenim reformama kao uslov za otvaranje klastera 3, a reč je, kaže, o dodatnim uslovima postavljenim prošle godine.

Govoreći o devetom članu REM-a kao jednom od uslova Unije, Kovač je rekla da je konkurs bio raspisan odmah po izboru osam članova, te da je rok za dostavljanje predloga kandidata istekao 28. novembra, pa će se na skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje narednih dana razmatrati pristigle prijave.

"Nismo lošiji od Albanije"

Napominje da u izveštaju Evropske komisije piše da je Srbija tehnički spremna i vrednosno usklađena za otvaranje Klastera 3, ali smatra da je diplomatska borba ipak važnija za konačnu odluku, jer pojedine zemlje članice čitaju samo negativne i kritične delove dokumenta, posebno zbog toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji.

"S jedne strane, u izveštaju se navodi koliko smo spremni, a s druge strane koliko smo napredovali u prethodnom periodu. Nismo ništa lošiji od Albanije, koja je u poslednjih godinu dana uspela da otvori sve klastere. Radimo intenzivno na predlozima zakona, a sredinom decembra biće održana sednica Skupštine“, ističe Kovač.