Blokaderi su danas napravili incident kada su upali u dvorište porodične kuće Bobana Jankovića, predsednika opštine Mionica gde se održavaju lokalni izbori, a on se oglasio nakon neprijatnosti kojoj je bio izložen.

Ovaj čin politički motivisanog vandalizma u trenutku dok se u toj opštini održavaju izbori zabeležila je i nadzorna kamera.

Janković kaže da nije u redu što blokaderi izazivaju nerede.

- Izborni dan u Mionici protiče bez problema. Ja razumem da su neki došli s jednim namerama. Nije lepo kada imamo ljude sa strane koji se predstavljaju kao nekakvi posmatrači i izazivaju nekakve nerede na biračkim mestima. Čak insceniraju, praveći nešto što zaista ne postoji. To nije fer, nije u redu - kaže Janković.

Dodaje da nije očekivao ni od neprijatelja da mu upadaju na privatni posed.

- Apelujem na sve još jednom da svi zajedno budemo dostojni i ovog izbornog dana i same Mionice ovog izbornog procesa. Zaista nije u redu da mi dođu na privatan posed. Ja to nisam nikad očekivao od najgoreg neprijatelja - dodaje Janković.

Kaže da je u pitanju demokratski proces.

- Znate, '90. godine su bile, bila je 2000. godina, a sad je 2025. godina. Zaista nije fer i nije korektno. Znači, imamo jedan demokratski proces, izborni dan, izlazi se na glasanje i biračko mesto, zaokružuje se broj koji neko želi da zaokruži, večeras ćemo brojati glasove. Ko pobedi, njemu da se čestita, ko izgubi, treba da prihvati poraz. To su neke stvari koje treba da poštujemo i da budemo ljudi. To je moj apel na sve - poručio je Janković.

On je dodao da je u trenutku dolaska blokadera na njegov privatan posed kod kuće bila samo njegova deca, dok je on bio na glasanju.

Blokaderi upali u dvorište predsednika opštine Mionica Bobana Jankovića Izvor: Kurir

Kurir Politika

