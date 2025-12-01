Slušaj vest

Sukob među blokaderima koji je počeo u petak uveče saopštenjem "studenata u blokadi" gde se, u zanosu ograđivanja, samo nisu ogradili i sami od sebe, nastavlja da se rasplamsava i dalje, gde akteri kao da se takmiče ko će goru stvar reći o onom drugom, dojučerašnjem blokaderskom saborcu.

Pravnik Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je blokaderima bilo lako dok su mogli da se kriju iza narativa "srušićemo Aleksandra Vučića", a kada je došao trenutak da oforme politiku i programe, da izaberu predstavnike svoje liste - počele su sve žešće međusobne svađe i rasprave.

- Obojena revolucija je propala i shvatili su da je sada došlo vreme za politiku, a to nije okupljanje ljudi bez imena na nekim fantomskim plenumima. Bavljenje politikom podrazumeva rešavanje ozbiljnih što državnih, što međunarodnih stvari, nije to igra koju možete da naučite okupljajući se na tzv. plenumu i blokirajući fakultetske zgrade. U njihovim redovima sada vlada velika frustracija i očekujem da će biti sve veća. Takođe, plenumašima izuzetno smetaju ljudi "sa strane" ili iz opozicije jer se plaše da će preuzeti "njihov" pokret, dok se opozicija plaši za svoja mesta u budućnosti i dolazi do totalnog raskola. Na kraju će zaista ispasti da su plenumaši srušili opoziciju - objašnjava Grubešić.

On ocenjuje da se očigledno radi o prestrojavanju u okviru blokaderskih redova i pokušajima da se određene struje pozicioniraju kao vođe pokreta ili kandidati na tzv. budućoj "studentskoj listi", i da samim tim - neki drugi smetaju.

- Primera radi, reditelj Stevan Filipović koji je sada nazvao plenumaše Kmerima i kazao da su polupismeni i daleki od stvarnosti, je izrazito drugosrbijanski, autošovinistički i nesrpski nastrojen, što je dokazao kroz svoje filmove i karijeru i iz tog razloga smeta pojedinim grupacijama, iako je suštinski nacionalno krilo doživelo poraz među blokaderima. Danas više nema ni reči o onom famoznom "ujedinjenju studenata" koji su se krili iza parola protiv predsednika države. Izgubilli su i ono malo podrške koju su imali na početku i očekujem da će njihovi obračuni biti sve žešći i veći kako se zaista budu približavali izbori, koje navodno toliko traže - zaključio je Grubešić.