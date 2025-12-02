Slušaj vest

Srpska napredna stranka potvrdila je dominaciju na izborima u tri lokalne samouprave - Sečnju, Mionici i Negotinu. Iako je reč o lokalnim izborima, rezultati glasanja u ova tri mesta mogu se smatrati pouzdanim indikatorom raspoloženja za predstojeće parlamentarne izbore jer predstavljaju prvi presek nakon protestnih dešavanja tokom leta i jeseni, a takođe su prvi posle izbora u Kosjeriću i Zaječaru.

Osim ubedljive pobede vladajuće stranke, izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu su pokazali potpuno drugačiji odnos snaga unutar onoga što se tradicionalno zove opozicioni blok, a iz kojeg su opozicione stranke najurene. Na njihovo mesto došli su "studenti blokaderi", koji nisu ugrozili vladajuće stranke, ali jesu opozicione.

Bitka za lidera

Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje za Kurir da je rezultat vladajuće koalicije na ovim izborima zapravo demantovao tvrdnje sa antivladinih protesta da je SNS poražen i da nema legitimitet da vlada.

Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

- Oni nisu uzdrmani i to pokazuju rezultati. Za SNS, odnosno vladajuću koaliciju najvažnije je što su pokazali da, uprkos onome što se tvrdilo sve ovo vreme, oni i dalje imaju legitimitet i većinu građana na svojoj strani. Druga važna stvar sa ovih izbora jeste to što je u izvesnoj meri povećan broj onih koji su se trgnuli i izašli iz nekakvog mrtvila i oni su učinili da ove opozicione liste dobiju nešto više glasova nego ranije. Lokalni izbori su za opozicionu grupaciju pre svega poligon na kom će oni sada jedni druge da testiraju, da vide ko će preuzeti nasleđe ovih protesta. Svi sledeći izbori će biti zapravo bitka za to ko će biti opozicioni lider - objašnjava Vuletić.

On napominje da je pokret koji je u proteklih godina vodio blokade i proteste veoma šarolik i da zato smatra da ovakvi rezultati lokalnih izbora nikako nisu završena priča.

- Ovo samo govori da počinje proces diferencijacije. Pokret je gotov, nema više snagu, ali će iz njega pokušati da se formiraju meke stranke, grupacije ili ko zna šta još. Ne bih još uvek otpisivao tradicionalne stranke. Biće tu još mnogo političke borbe i očekujem će sledeći parlamentarni izbori biti mesto na kom će se odlučiti pitanje ko će biti lider opozicije u budućnosti, odnosno da li će se formirati jedna relativno čvrsta ili velika opoziciona grupacija. I ta studentska lista ima u sebi mnoštvo različitih frakcija. Mnogi koji će se tu prikačiti pokušaće da za sebe izvuku korist - smatra Vuletić.

Gurnuti ispod cenzusa

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je opozicija najveći gubitnik ovih izbora, a da je vladajuća koalicija potvrdila da ima stabilnu većinu.

Branko Radun Foto: Kurir TV

- Ovi lokalni izbori mogu biti zgodan indikator za republički nivo. Rezultati se mogu smatrati realnim presekom stanja i nekom vrstom putokaza za dalje delovanje političkih aktera. Vladajuća koalicija je na ovim izborima dobila stabilnu podršku i njihova dominacija se ne menja. Promene se vide na strani opozicije, jer je u potpunosti promenjen odnos snaga. Studenti blokaderi su marginalizovali staru opoziciju, posebno to važi za SSP Dragana Đilasa. Izbacili su ga ispod cenzusa i poruka sa ovih izbora jeste da je takozvana studentska lista jača od opozicije. Opozicija je najveći gubitnik na ovim izborima. Ispalo je da su studenti penzionisali opozicione stranke. One, naravno, imaju šansu da se konsoliduju, ali će to zavisiti od međusobnih poteza - ocenjuje Radun.

Vučić: Parlamentarni izbori u roku od godinu dana Predsednik Vučić najavio je da će parlamentarni izbori biti održani najkasnije u roku od godinu dana, a da će nadležne institucije odlučiti da li će zajedno s parlamentarnim biti održani i predsednički izbori. - Mi smo danas zvanično ušli u izbornu godinu i nema nikakve sumnje da ćemo najkasnije u roku od godinu dana imati izbore - rekao je juče Vučić i dodao da slede pripreme za izbore, "da se vidi ko učestvuje na izborima, koliko lista i na koji način, i koji su kandidati".

On smatra da postoje dve opcije za opozicione stranke.

- Desnica gotovo da i ne postoji. Ona je još na prethodnim parlamentarnim izborima poražena, izgubila se negde ili nije prešla cenzus, a građanska opozicija je marginalizovana pojavom studenata i njihove liste. Opozicione stranke će morati da se opredeli između dve strategije: ili da se ubace na listu koju spremaju studenti, ili da se ujedine - zaključuje Radun.