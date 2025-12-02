Slušaj vest

Šef srpske diplomatije Marko Đurić razgovarao je u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom (Christopher Landau) o razvoju bilateralne strateške saradnje, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Đurić naglasio je da Srbija pridaje posebnu važnost "razvoju strateškog partnerstva i ukupnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su među ključnim spoljnopolitičkim partnerima zemlje".

Srpski ministar, koji boravi u trodnevnoj poseti SAD, reka je da su neposredni susreti sa visokim američkim zvaničnicima značajni za redovnu i sadržajnu razmenu stavova.

Razgovaralo se i o očuvanju energetske bezbednosti zemlje i pitanju funkcionisanja kompanije Naftne industrije Srbije. Razmotreni su svi aspekti aktuelne situacije u kojoj se trenutno nalazi energetski sektor u Srbiji, dodaje se u saopštenju.

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić izjavio je danas, tokom posete Vašingtonu, da se Srbija nalazi na početku sedmice koja predstavlja potencijalnu, pozitivnu prekretnicu u odnosima i priliku za unapređenje saradnje tokom mandata aktuelnih administracija u obe zemlje.

Ministar Đurić je istakao da je u Vašingtonu trenutno prošireni tim Srbije sa namerom da se glas srpskog lobija što glasnije čuje i dodao da je njegovo jačanje dugoročan i zajednički zadatak, ne samo ambasadora ili ministra, već celokupnog našeg društva, uključujući i više od milion Srba u Americi.

Ministar Đurić je najavio da će delegacija Srbije imati devet susreta sa senatorima, kongresmenima i drugim vodećim predstavnicima Američkog kongresa, kao i razgovor sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom, o bilateralnim odnosima, situaciji u Naftnoj industriji Srbije, ali i položaju Srba na Kosovu i Metohiji.

Đurić je naglasio da trenutne okolnosti u Evropi i pitanja energetike čine ovaj period naročito značajnim, dodajući da se u Vašingtonu nalazi prošireni tim Srbije sa namerom da se glas srpskog lobija što glasnije čuje i da je njegovo jačanje dugoročan i zajednički zadatak.

"To nije samo posao ambasadora ili ministra, to je posao celokupnog našeg društva, uključujući i više od milion Srba u Americi", naglasio je Đurić. Ministar Đurić je poručio i da se Srbija odgovorno pripremila za energetske izazove i da građani ne treba da brinu u pogledu snabdevanja.

Podsetio je i da je administracija predsednika Trampa suspendovala strateški dijalog sa Prištinom zbog položaja Srba u AP Kosovo i Metohija i najavio da će i o tim pitanjima uslediti intenzivni razgovori.

Istovremeno je najavio i susret sa kopredsedavajućom Srpskog kokusa i Kongresu Klaudijom Teni, koju je nazvao iskrenim prijateljem srpskog naroda, ukazujući na njenu podršku srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.

Đurić započeo je posetu SAD sastankom sa članom Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa Kitom Selfom (Keith), sa kojim je razgovarao o pitanjima važnim za saradnju dve zemlje.

