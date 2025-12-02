Slušaj vest

Тokom ove izborne godine, koja je zvanično počela nakon završenih lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju, možemo očekivati stabilizaciju političke situacije u zemlji, ali i učvršćivanje pozicija aktuelne vlasti, dok nas sa druge strane čekaju još veće tenzije i sukobi unutar blokaderskih redova, ocena je sagovornika Kurira.

Fokus javnosti već određeno vreme je na izazovima koji smo suočeni kada je u pitanju Naftna industrija Srbije (NIS), ali i potpuni raskol u blokaderskim redovima koji je eskalirao tokom porteklog vikedna.

Politički analitičar Dejan Miletić govori za Kurir da veliki najveći problem i za blokadere i za parlamentarnu opoziciju predstavlja to što se bore za isti broj birača koji su tradicionalno protiv SNS, a čiji broj nema izgleda da se poveća.

- Zbog toga u poslednje vreme u njihovim redovima vlada sve veća uzajamna tenzija i jedna ekstremizacija, jer je na opozicionoj sceni isti broj glasača do koga je potrebno dopreti. Zato me ne iznenađuju njihova međusobna trvenja i sukobi. Ako znamo da je predsednik kazao da smo ušli u izbornu godinu, moramo biti svesni da je u politici godinu dana zapravo poprilično kratak vremenski period za afirmaciju nekog kao političkog lidera. A "studenti" blokaderi se i dalje ne oglašavaju sa političkim planom i programom, pa čak ni svojom listom. Sa druge strane, jasno je da kako vreme odmiče i nakon održanih lokalnih izbora, da aktuelna vlast ne može da bude ugrožena izborima - ocenjuje Miletić i dodaje:

- Građani imaju priliku da vide kako se Vučić bori sa velikim izazovima poput NIS, i svima je jasno da u blokaderskim redovima ne postoji alternativa takvom lideru... Kada dođe do konačne stabilizacije situacije i kada političke partije i akteri krenu u pravu izbornu kampanju, tek onda će se videti još veća razlika i teško da blokaderska lista ili liste, mogu da očekuju da će ostavariti bolje rezulatate nego što su do sada. Najvažnije je da ne dođe do ekstremizacije političke scene. Postoji jedan broj nezadovoljnih ljudi koji ulaze u stanje očaja jer im je delovalo kao da su promene blizu, ali važno je da taj očaj ne preraste u nasilne akcije. Smatram da su rizična vremena iza aktuelne vlasti, a da nas u narednom periodu očekuju tenzije među samim blokaderima i na relaciji blokaderi i parlamentarne opozicija, jer broj nezadovoljnih glasača je potrebno međusobno raspodeliti, a on je ograničen.

Miletić ocenjuje da će uporišta blokaderske kampanje biti na tvrdnjama da postoji određen broj nedodirljivih ljudi u državi, optužbama za korupciju i navodima da u aktuelnoj vlasti postoji nedovoljan broj stručnih ljudi koji imaju neukaljan ugled.

- Blokaderi će pokušati tokom kampanje da predstave sebe kao neka nova lica i novu snagu koja će sve spasiti. Ipak, sve ovo neće biti dovoljno da poljulja vladajuću većinu. Tako da suštinski, smatram da će ova izborna godina i kampanje biti kao i mnoge druge koje smo gledali prethodinih godina - smatra MIletić.

Da podsetimo, predsednik Vučić kazao je da smo ušli u izbornu godinu, i da mora da se vidi da li će biti samo vanredni parlamentarni ili i predsednički izbori.

- Za mene je najvažnije da mi uspostavimo dijalog, ali oni ne mogu više da uspostavljaju dijalog ni između sebe. Njihove svađe će biti sve teže, moraćemo da štitimo njih jedne od drugih. Samo sačekajte, sad da obradujem ove evropske demokrate, ja jesam veoma uplašen od svega, naročito oko toga hoćemo li do 1. decembra da predamo ključeve za EXPO ili ne, hoćemo li stići sve - rekao je Vučić.