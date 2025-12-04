Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da proces proširenja Evropske unije nije proces zasnovan na zaslugama već na političkoj volji.

Ona je na godišnjem samitu organizacije Prijatelji Evrope "EU - Zapadni Balkan" rekla da je malo zbunjena u vezi sa procesom proširenja i zapitala se koja je perspektiva.

- Da li se zasniva na meritokratiji ili je to samo čisto politička volja? Znate, to apsolutno nije proces zasnovan na zaslugama. Ta fraza da je zasnovano na zaslugama gotovo je postala uvreda za većinu nas na Zapadnom Balkanu jer nema nikakve veze s postavljanjem ciljeva. A i kada postignete ciljeve u smislu implementacije reformi, klasteri se neće magično otvoriti - rekla je Brnabić.

Ona je ponovila da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje Klastera 3, što se i navodi u poslednjih nekoliko izveštaja Evropske komisije u kojima se preporučuje otvaranje tog klastera, ali da se ništa ne dešava.

- Ući ćemo u 2026. godinu bez očiglednog otvaranja Klastera 3. Nije verovatno da će biti otvoren u decembru, dakle do kraja 2025. godine. I već smo imali pet uzastopnih izveštaja EK o napretku, koji preporučuju članicama EU da otvore Klaster 3 i ništa se ne dešava. Dakle, ne, nije zasnovano na zaslugama, već na političkoj volji - rekla je ona.

Brnabić je kazala i da misli da su u Severnoj Makedoniji još više verovatno još više frustrirani, zbunjeni i razočarani, zbog onoga kroz šta su prošli u smislu rešavanja otvorenih pitanja s Grčkom, promene imena zemlje, a nisu dobili ni datuma za početak pregovora, što šalje pogrešne signale.

- Sa druge strane, moram da čestitam našim partnerima iz Albanije. Za manje od dve godine, otvorili su sve klastere. Srbiji je trebalo 11 godina da otvori dva od šest klastera. Dakle, veoma sam zbunjena i nemam pojma na čemu se zasniva celi ovaj proces integracije i šta zapravo treba da se učini da bi došlo do napretka. Nije zasnovano na zaslugama - rekla je Brnabić.

Na pitanje šta govore u EU i kojim "sredstvima se koristi" kada razgovara sa evropskim zvaničnicima, Brnabić je rekla da je u poslednja dva meseca često bila u Briselu, da Srbija ima odličnog ambasadora i odličan tim koji daje sve od sebe, kao i predsednika Aleksandra Vučića koji je u redovnom kontaktu s predsednicom Evropske komisije, sa kojom će se uskoro ponovo sastati.

- Ali sve to izgleda ne funkcioniše. Imate zemlje koje su skeptičnije. Očigledno, u slučaju Srbije, to su pre svega baltičke zemlje. Sada otvaramo ambasadu u Letoniji kako bismo pokrili sve baltičke zemlje, znate, veoma naporno sarađujemo s Nemačkom. Rekla bih da su jedni od naših najvećih pristalica svakako Francuska i Italija, ali, znate, stvari su zaglavljene i čini se da ne možemo da ih rešio - rekla je Brnabić.

Kako je pojasnila Evropska komisija je fer i pouzdana i ocenila je da Klaster može da se otvori, ali EK ne može da natera zemlje članice EU koje to ne žele, da daju odobrenje za otvaranje Klastera.

- Otvaranje klastera je problem jer sve članice moraju da odobre, ali EK ne može da natera zemlje članice da to učine - zaključila je Brnabić.