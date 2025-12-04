Slušaj vest

Reditelj i profesor FDU Stevan Filipović ne prestaje da produbljuje svađe i podele u blokaderskim redovina, pa je ponovo udario na "studente u blokadi"!

Naime, nakon što ih je, nakon njihovog saopštenja u kojem su ga direktno prozvali, uporedio sa Crvenim kmerima i poručio im da su polupismeni, a potom rekao da oni zapravo žive u "matriksu", da nakon godinu dana gde su im svi govorili da su "genijalni i bezgrešni", ne mogu da poveruju da "van te igrice postoji neka druga stvarnost", otišao je korak dalje.

U opširnom tekstu pod naslovom "Izlazak iz Matriksa" za portal Radar, Filipović se, između ostalog, ogradio od takozvane "studentske liste".

Izlaganje je započeo prozivkom i tvrdnjom da ljudi koji su investirali vreme i ostalo u proteste, sada nemaju pojma šta se dešava, te da to samo znaju malobrojni studenti i poneki profesor.

Tekst Stevana Filipovića na Radaru Foto: Printscreen

"Ne znam da li postoji osoba koja je investirala godinu dana zdravlja, života, novca, energije i nade u proteste, a da me u poslednjih nekoliko meseci nije pitala „šta se, dođavola, dešava sa studentima?“. Odgovor na to je dosta kompleksan i bolan, i oko njega trenutno postoji prećutna zavera ćutanja onih koji su iole upućeniji", započeo je Filipović svoj tekst.

Koncentrisao se na napad na intelektualce i profesore i optužio ih za izdaju.

"Dakle, intelektualci i profesori su dobili svoje plate nazad, i sad neki rade projekte, žongliraju grantovima, putuju po svetu (kad im je baš teško), piju vina i gledaju studente, koji padaju ničice, jedan po jedan, boreći se kao gladijatori u svom matriksu. Gledaju ih kao da gledaju fudbalsku utakmicu", piše, između ostalog, Filipović.

Osudio ih je i zbog ograđivanja od tzv. Anketne komisije.

"Jedan od nedavnih „rezultata“, koje je i šira javnost mogla da vidi, je „ograđivanje“ od Anketne komisijei grupe profesora koji su istraživali odgovornost za pad nadstrešnice, poimence. Dakle, da ponovim i podcrtam, u trenutku dok studenti iz Novog Pazara pešače Srbijom, dok se Novosađani pripremaju za godišnjicu najveće tragedije u posleratnoj istoriji ovog grada, grupa anonimnih mladih ljudi sedi u senkama i dvotrećinskom većinom glasa da se OGRADI od sopstvenih profesora, koji su bukvalno stavili glavu u torbu", dodao je reditelj.

Udario je i na analitičare koji gostuju na blokaderskim televizijama.

"U javnim nastupima na N1, Novoj ili Insajderu, naši vajni profesori, analitičari i intelektualci lupetaju o nekakvom monolitu „studentskog pokreta“. Pričaju, mrtvi ozbiljni, o toj „studentskoj listi“, koja bukvalno ne postoji dok se ne registruje i etablira kao politički subjekat. Kažu mi: „Ti si impulsivan, nestrpljiv, umetnik. To su istorijski procesi. Za njih je potrebno vreme. Studenti su uradili više nego sve naše generacije zajedno“. To možda može da prođe kod nekog ko nije rastao na Voždovcu devedesetih, i ne zna da prepozna bullshit u prvoj sekundi bullshitovanja. Ja ne znam kojim procesima ljudi postaju ovoliki cinični monstrumi, ali svedočim tome godinu dana, i bukvalno mi je fizički loše od njihovog licemerja. Svaka čast onima koji se trude i bore da nešto zapravo urade, srećom, ima ih", oštar je bio Filipović.

U zaključku teksta priznao je da su blokaderi ukopani u jami.

"Da sumiramo - šta ostaje studentima, ako žele da se izvučemo iz jame u koju smo se, svi zajedno, sami ukopali? Istina. Umesto spekulacija i optužbi, studenti koji žele da vide kraj režima - ako su i dalje u većini - moraju da izađu i kažu svoju verziju istine", napisao je Filipović.