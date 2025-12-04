Slušaj vest

​Asocijacija novinara Srbije (ANS) uputila je zvanično pismo Evropskoj federaciji novinara, povodom, kako je istaknuto "nedopustivog i opasnog presedana koji se dogodio u srpskom pravosuđu".

ANS je reagovao povodom skandalozne presude Andrijani Nešić, urednici portala Novosti, kojoj je, po presudi koju je juče donela sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, po krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, zabranjeno obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrečena novčana kazna od 450.000 dinara

Pismo je upućeno predsednici Evropske federacije novinara Maji Sever i prenosimo ga u celosti:

"Poštovana gospođo Sever,

​Obraćamo se Evropskoj federaciji novinara, najvišoj evropskoj instanci za zaštitu medijskih sloboda, povodom nedopustivog i opasnog presedana koji se dogodio u srpskom pravosuđu.

​Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje presudu koju je donela sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je naša koleginica, urednica “Novosti” , Andrijana Nešić  ne samo oglašena krivom i novčano kažnjena, već i sankcionisana nedopustivom zabranom obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana. 

Ovakva odluka predstavlja direktan i brutalan napad na slobodu medija i jasan je pokušaj zastrašivanja, disciplinovanja i gušenja profesionalnog novinarstva u Srbiji. Novčana kazna u kombinaciji sa zabranom rada šalje izuzetno opasnu poruku celokupnoj novinarskoj zajednici: da se zbog obavljanja profesionalnih zadataka i uređivačke politike može biti izložen merama koje direktno ugrožavaju i medijske slobode i ličnu egzistenciju novinara.

Stoga Vas pozivamo, kao predsednicu Evropske federacije novinara, da iskoristite svoj autoritet i uticaj da javno osudite ovu presudu i meru zabrane rada, i podržite pravo na rad i medijske slobode novinara u Srbiji.

Potrebna nam je hitna i snažna podrška Evropske federacije novinara u odbrani osnovnih profesionalnih prava", poručeno je u pismu koje potpisuje Ivana Vučićević, predsednica Asocijacije novinara Srbije.

