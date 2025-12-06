Slušaj vest

Najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će vanredni izbori biti održani u maju ili decembru sledeće godine dala je prostor blokaderskom frontu za konsolidaciju, međutim, prema oceni analitičara, već na samom početku izborne godine vidimo obrise "politike" i kampanje blokadera - međusobne svađe, nedostatak programa, a višak agresije i nasilja.

Vučić je u intervjuu za TV Pink rekao da je realnije očekivati da će se izbori desiti krajem 2026. godine i da će nadležne institucije na vreme odlučiti da li će parlamentarni i predsednički izbori biti održani istog dana.

- Moji protivnici čekaju tu odluku i mole boga da je ne donesem uskoro - kazao je Vučić.

Razlog za takva "očekivanja" blokaderskog fronta, prema oceni analitičara, leži upravo u nedostatku onoga što ima vlast: plan i program.

Pomoći nema

- Predsednik Vučić je najavom da će izbori biti za šest ili 12 meseci svim blokaderima - opoziciji, "studentima", "proglasima" i ostalim glasilima i nevladinim organizacijama - učinio veliku uslugu. Dao im je mogućnost konsolidacije. Da konsoliduju te međusobne svađe između plenuma i anketne komisije, opozicije i ostalih činioca koji su pravili haos i nasilje na ulicama. Dao im je mogućnost da naprave neku politiku, da im politika ne bude 12 tačaka od šest rečenica, već, kad su toliko pametni, kad su eksperti i doktori nauka, da se malo više raspišu - ističe za Kurir politički analitičar Nebojša Obrknežev.

On dodaje da jedino što građani jasno vide jesu međusobne svađe i optužbe u blokaderskim redovima.

- Prihvatili su teoriju Jova Bakića, koju primenjuju isključivo na sebi, politiku međusobnog jahanja ili razilaženja. Osim nasilja ne mogu ništa da ponude građanima, tako da će izborni rezultati i procenti opet ići ka SNS - tvrdi Obrknežev.

Nebojpša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

Podsetio je i na nedavnu izjavu potpredsednice SSP Marinike Tepić, koja je rekla da se "izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti"!

- Njena izjava je nešto što smo znali od 5. maja, kad se prvi put spomenulo raspisivanje izbora. Oni bi želeli da prouzrokuju haos i nasilje i proglase pobedu nakon prvog izbrojanog listića. Želeli bi da uđu u jedan proces kako bi pokazali da izbori nisu legitimni i regularni i da je sve pokradeno. Međutim, sve što možemo da vidimo je da se u Skupštini donose zakoni isključivo zbog Evropske unije i usklađivanja sa svime time, a naravno da ti zakoni donose i njima boljitak. Biće tu još novih zakona koji će njima pomoći, pa neka pričekaju, ali džabe - kad pomoći nema - zaključuje Obrknežev.

Gubitnički mentalitet

Novinar i publicista Aleksandar Gajović kaže da je kao građanin Srbije već navikao da svako ko gubi na izborima uvek optužuje da je pokradeno, da izbori nisu bili fer...

- Ko gubi ima pravo da se ljuti i da traži razloge gubitničkog mentaliteta. Imam utisak da traže izbore, a mole boga da ih ne bude. Opozicija nam je katastrofa, hajde da se ne lažemo. Po tome kako nastupaju u parlamentu vidi se da su neozbiljni, oni su razjedinjeni, svako vuče na svoju stranu, zato što ne mogu da se dogovore ko je glavni. Ko predstavlja tu opoziciju s kojom bi Vučić mogao da razgovara? Ne postoji. To nije ni Marinika, ni Đilas, ni Ćuta, ni Lazović, ni Aleksić - jasan je Gajović.

Aleksandar Gajović Foto: Kurir Televizija

Podsetio je i na licemerje opozicije, koja ne tako davno nije htela izbore.

- Izbori su ozbiljna stvar, ne može se preko noći. Prošlog decembra, kada je Vučić rekao "hajde da raspišemo izbore", govorili su "ne, nikako", onda je rekao "hajde referendum", pa je opet odgovor bilo "nikako", sve su odbijali, e sada kada je došlo stani-pani, sad svi kao hoće, ali nisu ubedljivi - zaključuje Gajović.