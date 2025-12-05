Slušaj vest

Profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar, jedan od kandidata na tzv. studentskoj listi, udario je na lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa!

On je gostovao u podkastu "Milo je pao" koji se emituje na "Jutjubu" i razgovarao je sa voditeljem Vladimirom Pavićevićem.

Pavićević ga je pitao, tačnije najpre konstatovao, da "srpski studenti imaju sumnju u dobar deo parlamentarne opozicije da su oni deo kontrolisane opozicije". Potom ga direktno upitao - "Da li je Đilas kontrolisana opozicija?"

- Glavna sumnja, on me je čak i napao, snimio je neki klip, da ja lažem, a ja sam ponovio ono što je napisala Slobodna Evropa, 11. aprila 2022. godine, koja je prenosila izjave opozicionih čelnika. Mislim da je bio onaj iz Zeleno-levog fronta i još neki koji su osudili Đilasov odlazak kod Vučića na pregovore. Sada, ajde, što on ne razlikuje šta je legitimitet, a šta je kredibilitet, nije to ni najvažnije. Ali taj odlazak objektivno budi sumnju. Jednostavno rečeno, to je jedna vrsta sumnje koja je takva, šta sad ja tu mogu, to je prosto tako - rekao je Lompar.

Pavićević ga je upitao isto i za Miroslava Aleksića, lidera NPS.

- Slabo sam pratio njegove aktivnosti. Ja to ne pratim previše, tako da ne mogu da znam, ali sumnju baca zato što su u Skupštini. Šta rade u Skupštini? Nisu oni kontrolisani od režima, oni su kontrolisani od stranog činioca. Mislim da su kontrolisani, ne znam - dodao je Lompar.

Sukob koji traje

Rat Lompara i Đilasa nije počeo gostovanjem u ovom podkastu, već ranije. Kulminirao je u oktobru, kada je profesor optužio političara da daje kredibilitet predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!

"To je apsolutno jedan ping-pong koji oni igraju, i to nije prvi put. Setite se, kada je bio ugrožen kredibilitet Vučića, prvi koji je došao da mu ga podupre posle onih izbora bio je upravo Đilas", rekao je Lompar u jednoj emisiji.

Snimak iz emisije podelio je Đilas na svom Iks nalogu, obraćajući se u nastavku videa profesoru Lomparu i odmah ga upitao - zašto lažete?

"Da li zaista mislite da će ljudi koji lažu pobediti Vučića? Zašto tvrdite da je, posle izbora održanih u proleće 2022. godine, Vučić imao kredibilitet zato što sam mu ga ja, navodno, dao na sastanku? Pa on je tada pobedio u prvom krugu predsedničkih izbora sa 60% osvojenih glasova! Dakle, imao je pun kredibilitet i bez mene", odgovorio mu je Đilas.