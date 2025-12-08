Slušaj vest

Bivši tužilac Aleksandar Milosavljević ušao je u raspravu sa voditeljkom Utiska nedeljeOljom Bećković tokom sinoćnjeg gostovanja, samo zato što je rekao nešto što nije u skladu sa njihovom politikom, a to je hvaljenje protivnika vlasti po svaku cenu i nepriznavanje njihovih loših poteza.

Voditeljka i gosti su se najpre osvrnuli na jučerašnji protest sudija i tužilaca koji je održan pred Ustavnim sudom, a potom i Pravnim fakultetom.

Na pitanje da li se odazvao pozivu kolega, Milosavljević je rekao da nije zato što je poziv dobio od jedne osobe, a ne formalne organizacije!

"Dosad smo imali situaciju da razni pojedinci predlažu da idemo na nekakve proteste, a onda se ispostavi da to baš i nije u skladu sa onim kako mi razmišljamo... Da ne bih bio prevaren, nisam se odazvao pozivu", kazao je Milosavljević.

Olja Bećkovič je odmah krenula đonom, ne sačekavši da Milosavljević dodatno obrazloži svoju odluku na koju ima apsolutno pravo,

Usledilo je njeno brecanje i pitanje Olje Bećković na čiji poziv bi se odazvao i kakve veze ima ko je zvao, ako se ima u vidu koji je povod bio za okupljanje?!

Olja Bećković Foto: X printscreen

"Napravio sam sebi kriterijume protiv kojih ne želim da idem. Mnogo poziva imam za takve skupove, ne želim da dam podršku nekome ko je ne zaslužuje. Za mene bi najprirodnije bilo da je taj protest podržalo Udruženje tužilaca Srbije“, kazao je Milosavljević, napominjući da se u suprotnom ortvara mogućnost da bude izmanipulisan kao neko ko nema dovoljno informacija, a preneo je portal Nova S na čijoj se televiziji i emituje "Utisak nedelje".

U emisiji je tema bio i predlog za gašenje JTOK-a, Milosavljević je rekao da "nije realan argument" to što nema organizovanog kriminala u državi, i dodao da nije siguran u kom svojstvu je saslušan ministar Selaković, nakon čega ga je Olja Bećković upitala kako je on propustio da to čuje.

Voditleljka je podsetila na ostale aktere koji su pred tužiocem pominjali ministra Selakovića kao osobu koja je na njih vršila pritisak da skinu zaštitu sa zdanja Generalštaba.

"Nemam takve informacije, mislio sam da je osumnjičeni pričao o nečemu zbog čega je ministar pozvan na salsušanje. Sud je taj koji daje svoju ocenu svemu onome što mi znamo", kazao je Milosavljević.

Prenoseći sve to što je bilo rečeno u emisiji, portal Nove - očigledno nezadovoljan odgovorima bivšeg tužioca - dodaje svoj komentar u tekstu pa piše da Milosavljeviću "očigledno, kao u slučaju današnjeg protesta, nije smetalo da se odazove pozivu u emisiju, uprkos manjku informacija u vezi sa zadatom temom".

Foto: Printscreen Nova