Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da je vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac "apsolutno prekršila zakon" ukoliko je, kako mediji prenose, potpisala sporazum sa Evrodžastom (Eurojust) bez prethodne saglasnosti Vlade Srbije.

Vujić je naveo da je Evrodžast mreža država članica EU i zemalja pristupnica kroz koju se sprovodi međunarodna tužilačka saradnja, ali da "nema dileme" da svaki sporazum takve vrste mora da prođe jasnu proceduru i biti odobren od strane Vlade.

- Svako, pa i vrhovni javni tužilac, mora imati saglasnost Vlade za potpisivanje bilo kakvog sporazuma. Ukoliko je potpisan sporazum bez te procedure, to je apsolutno kršenje zakona - rekao je ministar gostujući na TV Pink i dodavši da Vlada i Ministarstvo pravde dosad nisu bili obavešteni o tome, niti im je tekst dokumenta dostavljen.

Zagorka Dolovac Foto: Kurir, Zorana Jevtić

Ministar Vujić je istakao da je moguće da je reč o neformalnom memorandumu o razumevanju, ali da će to moći da se proceni tek kada dokument bude zvanično objavljen.

Vujić se osvrnuo i na situaciju u vezi sa sednicom Odbora za pravosuđe, na kojoj su poslanici jednoglasno odbacili izveštaje tužilaštva za proteklih pet godina. Podsetio je da Ustav obavezuje vrhovnog javnog tužioca lično da podnosi izveštaj o svom radu i radu tužilaštava, naglašavajući da njeni zamenici nisu ovlašćeni da je zamene.

- Ustav izričito kaže da izveštaj podnosi vrhovni javni tužilac. Ne možete poslati zamenike. To nije stvar dobre volje, to je ustavna obaveza - rekao je Vujić.

Neusvajanje izveštaja, dodao je on, ima jasne posledice, jer ukazuje na ozbiljne nedostatke u radu i otvara pitanja odgovornosti. Prema njegovim rečima, izveštaji moraju sadržati rezultate, trendove kriminala, podatke o postupcima, kao i finansijske efekte, budući da troškove neuspešnih postupaka snosi Republika Srbija.

Vujić je poručio da Narodna skupština, kao organ koji bira vrhovnog javnog tužioca, ima pravo da pokrene pitanje njegove odgovornosti i smene ako oceni da za to postoje razlozi.

- Skupština je ta koja bira i samim tim ima pravo da preispituje svoj izbor i otvori pitanje odgovornosti - zaključio je ministar.

Kurir.rs/Pink

