Slušaj vest

Nova američka strategija nacionalne bezbednosti, koju je u četvrtak objavila Bela kuća, već je izazvala polemike širom sveta, a procena je da će doneti i zemljotres u međunarodnom odnosima. Dokument je zapravo vizija američkog predsednika Donalda Trampa i promoviše obnovu zapadnog identiteta.

Evropski zvaničnici dočekali su američku strategiju sa zabrinutošću i kritikama, a iz Moskve je stiglo odobravanje, jer se smatra da je "uglavnom dosledna" viziji Rusije i ne prikazuje je kao pretnju.

Za svet je ovo istorijski dokument, naglašava za Kurir bivši ambasador Milovan Božinović. Kada je reč o Srbiji, on smatra da se za nas stvara povoljniji ambijent nego što ga danas imamo, ukoliko se međunarodni odnosi budu razvijali onako kako ovaj dokument sugeriše.

Da se ozbiljno time pozabavimo

- To je za nas interesantan dokument i naše je da ga dva puta pročitamo, i više puta ako je potrebno, i da tačno vidimo gde nam se nude opcije da prođemo dobro u ovim teškim vremenima, u kojima postoje krupni igrači koji su konfrontirani. Dakle, mi treba da se ozbiljno time pozabavimo. Pružaju nam se i bolje šanse nego što je donedavno izgledalo. Ne treba odmah kule i gradove o tome sad ispredati, ali imamo šanse u takvoj politici, ako bi se ona vodila narednih godina i decenija, da se očuvamo i da nešto napravimo. Ako se svetski poslovi budu razvijali onako kako taj dokument sugeriše, onda je to za nas jedan povoljniji ambijent, nego što ga možda danas imamo i nego što bi neke naše crne prognoze ukazivale da ćemo ga imati. Sa ovim će se moći živeti i isplesti život u bližoj budućnosti - ocenio je Božinović.

Milovan Božinović Foto: Kurir Televizija

Naš sagovornik objašnjava da je u suštini ove američke strategije zapravo rešenost Trampa da sa Rusijom ne prekida saradnju i da neguje podnošljivo pristojne odnose, a Evropskoj uniji je ostavio da se sama snalazi i da prevazilazi svoje probleme koje je sama stvorila, konfrontirajući se na ovaj način s Rusijom.

- Tramp je ovim hteo da kaže Uniji: "Evo vam sad taj problem, pa vidite šta ćete s njim". A Amerika neće da ratuje s Rusijom, naročito neće da ide u zaoštravanje do atomskog rata, kao što neki priželjkuju neki u Evropi. Zato mislim da će ovaj dokument smiriti duhove i mnogima reći da snize svoje aspiracije na svetskoj sceni, pre svega Evropljanima, jer nisu sposobni, niti im je ovakav pristup u svetskim problemima dobar. Ovo je dokument koji hoće da kaže da je saradnja moguća, dok u EU vidimo samo tezu da nije moguća i da se s Rusijom mora konfrontirati i zaratiti. Tramp veruje kad Putin kaže da neće nikog napadati, a ovi u Evropi ne veruju - naglašava Božinović.

Inače, nova američka strategija nacionalne bezbednosti je dokument na 33 stranice i u njemu se navodi da se Evropa suočava sa "civilizacijskim brisanjem".

Kao prioriteti politike SAD nabrajaju se borba protiv stranog uticaja, zaustavljanje masovnih migracija i odbacivanje onoga što se doživljava kao "cenzura" od strane EU. Dok je Kina i dalje viđena kao rival, pre svega ekonomski, strategija koristi znatno blaži rečnik prema Rusiji, što je naročito zabrinulo zvaničnike EU koji strahuju da bi to moglo oslabiti zajednički stav prema Moskvi u kontekstu rata u Ukrajini. U dokumentu se čak optužuje EU za blokiranje američkih napora da se okonča sukob i ističe se da SAD mora "ponovo uspostaviti stratešku stabilnost prema Rusiji" kako bi se "stabilizovale evropske ekonomije".

U strategiji se poziva na obnovu "zapadnog identiteta" i tvrdi da će Evropa biti "neprepoznatljiva za 20 godina ili manje", a njeni ekonomski problemi "zasenjeni stvarnom i oštrijom perspektivom civilizacijskog brisanja". Nasuprot tome, strategija slavi uticaj "patriotskih evropskih stranaka" i navodi da "Amerika podstiče svoje političke saveznike u Evropi da promovišu ovaj preporod duha".