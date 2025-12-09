Slušaj vest

Iz blokaderskog pokreta iz dana u dan se trude da situaciju oko raspisivanja izbora učine sve apsurdnijom. Iako za koji dan i zvanično ulazimo u izbornu godinu, u kojoj bi, prema dosadašnjim najavama iz državnog vrha, sigurne parlamentarne izbore mogli da prate i predsednički, blokaderi smišljaju najrazličitije alibije za loše izglede na glasanju.

Najnoviji primer za to je lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović koji je izjavio da vlast ne raspisuje izbore, jer bi time ostavila ministre, poput Nikole Selakovića, bez imuniteta i da strah od gubitka vlasti očigledno prati i strah od krivičnopravne odgovornosti.

Veštački povod

- Razlog neraspisivanja izbora jeste strah od gubitka imuniteta na koji se ministri ove vlasti poput Selakovića mogu pozvati - naveo je Manojlović na Iksu.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je ovo još jedno u nizu traženja povoda da se agonija u koju su nas sve uvukli blokaderi veštački produži.

- Nisu uspeli 15. marta, ni na Vidovdan, niti 1. novembra i sad prave apsurdnu situaciju, jer su izbori već najavljeni i treba da se formalizuju sledeće godine. Treba se samo podsetiti šta su sve govorili o izborima i nekim prelaznim, privremenim i revolucionarnim vladama. Tenzije su ono što se svih ovih meseci namerava izazvati i kad se sve sagleda očigledno je da njima nije do izbora, jer izbori se organizuju po demokratskim pravilima i uz poštovanje zakonskih procedura. I njima je potpuno jasno da oni takve izbore ne mogu da dobiju. Volja naroda im ne ide na ruku, a to je osnovno u demokratiji. Blokaderima trebaju izbori, odnosno priča o izborima samo kao instrument da unapred proglase pobedu ili da pokušaju da izazovu haos. Izbori su zapravo veštački povod da se tenzije održe - objašnjava Petičković.

On podseća da su svih ovih meseci blokaderi pokušavali da internacionalizuju svoju lažnu borbu i upozorava da na to ponovo računaju i kada pričaju o raspisivanju izbora.

Prepumpali pa pukli

Politički analitičar Ognjen Karanović ocenjuje za Kurir da Manojlovićeva izjava samo dokazuje kakvo beznađe vlada unutar blokaderskih snaga.

- To glupo, bezidejno "iskašljavanje" besmislica uz "bogat začin političkog otrova", zaista dokazuje da je protagonistima obojene revolucije u Srbiji sve propalo. Prvo, Manojlović nema pojma na koji način se stiče ili oduzima, gubi status imuniteta. Međutim, poluobrazovani svet koji se povlači oko tog besramnika, svojim neznanjem uvek zapanji javnost. Drugo, Nikola Selaković je žrtva politički motivisane hajke koju protiv njega organizuju blokaderske ćelije unutar dela tužilačkog i pravosudnog sistema u Srbiji, prvenstveno okupljenog u tzv. JTOK, sa ciljem sprečavanja države da za svoje građane i srpski narod u celini obezbedi dugoročnu geopolitičku stabilnost i sigurnost. Tu je smisao i motiv saobotiranja projekta "Generalštab", krajnji cilj hordi zla je nelegalno uklanjanje Aleksandra Vučića sa vlasti, a time i suverenističke pozicije koji naša država neguje već 14 godina - smatra Karanović.

On naglašava i da je odbacivanje realnosti najveći problem blokadera.

- Sve što sadrži jadna izjava karikaturalnog Manojlovića ukazuje na opasno pomanjkanje realnosti kod preostale šake jada "pumpadžija", koji se neprestano kreću u mentalnim koordinatama sopstvene mržnje, te ne vide da ih narod ne želi, da ih je plebiscitarno odbacio na svim lokalnim izborima u 2025. godini. Za blokaderske krugove bilo bi bolje da izbori budu održani što kasnije naredne godine ili da ne budu nikad održani, pošto na njima, ovako posvađani, prepumpani, podeljeni i sluđeni, zaista nemaju šta da traže. Tako je to kad prepumpate. Na kraju uvek puknete - zaključuje Karanović.