Vuk Velebit iz "Pupin inicijative" rekao je danas na forumu GLOBSEC "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori" da kada je u pitanju digitalna ekonomija da je Srbija u dobroj poziciji i da je Beograd pozicioniran kao vodeći centar u regionu za tehnološke kompanije.

On je na panelu "Izgradnja temelja: infrastruktura, povezanost i poslovno okruženje", govoreći o digitalnoj ekonomiji i inovacijama, rekao da se Srbija veoma dobro snalazi.

"Imamo neverovatne startapove. Beograd se pozicionirao kao, rekao bih, vodeći centar u regionu za mnoge američke tehnološke kompanije koje vide talenat, radnu etiku talentovanih ljudi ovde. Ali ono što nam nedostaje jeste da vidimo još start up kompanije 'jednoroge' (čija je vrednost viša od milijardu dolara). Još uvek nemamo nijednog 'jednoroga' u Srbiji. I nedostaje nam pristup fondovima rizičnog kapitala", ocenio je Velebit.

Kako kaže stvari su počele da se menjaju, ali da je važno da se više proizvoda pravi u Srbiji.

Foto: Marko Karović

"Razumem da nam je u prvom periodu bio potreban 'outsorsing' (treće lice) i priliv znanja. A sada mislim da imamo znanje. Sada je sledeći korak za srpske kompanije da grade proizvode, dobre proizvode, da imaju pristup ne samo evropskom, već i američkom i drugim tržištima", zaključio je Velebit.

On je dodao da već dugo godina slušamo, a i da smo danas mogli da čujemo da "postoji prozor mogućnosti" da Srbija postane deo EU.

"U trenutnim geopolitičkim okolnostima, mislim da treba da razgovaramo o poverenju. I nije samo pitanje da li je Srbija spremna i da li mi kao Srbi želimo da budemo deo EU. Mi želimo da budemo deo EU, ali trebalo bi da se pozabavimo i pitanjem da li je EU spremna da integriše region. Jer ako to nije slučaj, i ako sada odjednom, uz svo poštovanje, Albaniji i Crnoj Gori vodeći kandidati, i ako niste spremni da integrišete najveću zemlju regiona, onda imamo problem. Jer ako stvorite takvu vrstu konkurentnosti unutar regiona, u trenutnim geopolitičkim okolnostima, nisam baš optimističan u pogledu integracije u EU", rekao je Velebit.