Ubistva vođe Partizanove navijačke gruše "Alkatraz", Ljubomira Markovića Kiće, karatiste Vlastimira Miloševića, suvlasnika Pink taksija - Teodora Gaćeše i Miroslava Rankovića, kao i bivšeg policajca i kuma Marka Miljkovića, Mirka Kojića, ostala su nerešena do današnjeg dana, iako operativni podaci ukazuju da iza njih stoji kriminalni klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

O ovim zločinima, ali i drugim kriminalnim ubistvima, detaljno su iskaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) dali nekadašnji pripadnici zloglasnog klana Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin, sa kojima je Specijalno tužilaštvo, na čijem je čelu Mladen Nenadić, potpisalo sporazume o svedočenju, a na osnovu kojih su za blaže kazne pristali da budu svedoci okrivljeni, ili kako je u javnosti popularnije, svedoci saradnici.

Bez poteza

- Potpisivanje sporazuma znači da je JTOK poklonio veru njihovim iskazima i da je značaj onoga što su rekli veći od posledica krivičnog dela u kom su učestvovali. Međutim, zbog čega tužilaštvo već godinama, iako su govorili o gore navedenim ubistvima i JTOK im veruje, nije povuklo ni jedan potez da ih reši, da doprinese da krivci budu kažnjeni, a porodice dobiju satisfakciju i istinu, nikome nije jasno. Zar to i nije uloga tužilaštva? Da goni počinioce krivičnih dela. Izgleda da je našem JTOK važnije da podržava proteste i blokade i selektivno preuzima istrage i optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - kaže sagovornik Kurira iz srpskog pravosuđa.



Interesantno je, kako dodaje, da ni Vrhovna tužiteljka koja jedina može da nadzire JTOK i daje obavezna uputstva za postupanje nije rešavanje najmanje pet ubistava videla kao javni interes i reagovala.

Ubistvo Ljubomira Markovića Kiće Foto: Printskrin

Predmet Ljubomira Markovića Kiće, vođe navijačke grupe "Alkatraz" koji je ubijen 1. novembra 2019. i za kog je operativcima odmah bilo jasno da je žrtva organizovane kriminalne grupe, prema dokumentima u koja je Kurir imao uvid, i dalje je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ni kada mu je oko 20.15 sati kobne večeri u Ulici Grčića Milenka maskirani napadač, za koga je odmah bilo jasno da je kao deo organizovane kriminalne grupe pratio žrtvu, znao njegove navike, čekao ga i ubio, kao ni u narednih šest godina Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije pokazalo interesovanje da pravdi privede kriminalni klan. Prema saznanjima Kurira operativci PU za grad Beograd, UKP Treće odeljenje, od prvog dana su proveravali da li iza zločina stoji kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka MIljkovića.

- Sumnje inspektora, pred JTOK potvrdili su u svojim iskazima svedoci saradnici. Međutim, Mladen Nenadić iako dati u tužilaštvu na čijem je on čelu, nije preuzeo predmet kako bi protiv vođa i pripadnika te kriminalne grupe pokrenuo postupak, niti je na osnovu onoga o čemu su trojica svedoka okrivljenih govorila pred njegovim tužilaštvom dao naredbe policiji za prikupljanje potrebnih obaveštenja - objašnjava naš izvor.

Zašto su nezainteresovani?

Otkriva i da su prema tim izjavama, protiv svih koji su izdavali naloge, učestvovali u logistici već pokrenuti postupci pred JTOK za druge slučajeve, izuzev protiv direktnog izvršioca Ljubomira Lainovića, za kog su izjavili da je i sam ubijen.

- Interesantno je da je crnogorsko Specijalno tužilaštvo pokrenulo postupak za ubistvo Lainovića, ali ne i srpsko za likvidaciju Markovića u Beogradu - dodaje.

Nenadić i Dolovac Foto: Beta Miloš Miškov, Dragan Udovičić



Javno tužilaštvo za organizovani kriminal na čelu sa Nenadićem iako je upoznato sa izjavama i time da je predmet u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nije pokazalo ni najmanju zainteresovanost da se uključi u predmet i preuzme ga u svoju nadležnost. Ni Zagorka Dolovac, Vrhovna javna tužiteljka, koja je imala službeno ovlašćenje da taj predmet prebaci na nadležnost JTOK, ili da izvrši kontrolu zbog čega to nije učinjeno, čak ni posle iskaza koje su odali svedoci okrivljeni, nije pokazala bilo kakvu inicijativu.

Propust JTOK? Svedoke saradnike Grci stavili na poternicu Svedoci okrivljeni kojima je taj status dalo JTOK zbog svedočenja o sedam teških ubistava za koja je optužena kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića izjave su dali i o ubistvima vođa škaljarskog klana na Krfu i u Atini, zbog čega su Grčka i Srbija formirale zajednički istražni tim. Podignute su optužnice u Srbiji i Grčkoj, ali su, iako su priznali učešće u četiri ubistva u Grčkoj, "pokajnici" u tom predmetu dobili statuse "običnih" svedoka, a Grčka je čak raspisala poternicu za njima.

- Ako je u pitanju neka vrsta taktike JTOK, ona nikome iz pravosuđa nije jasna. Praktično, imamo svedoke koji priznaju zločine, ali ostaju svedoci. U drugom predmetu su svedoci-okrivljeni i čuva ih policija jer postoji realna opasnost po njihov život od pripadnika klana. Treća "uloga" koju im je dalo JTOK je begunci, jer je Grčka za njima raspisala međunarodne poternice. Dakle, ili je neka neuobičajena taktika u pitanju, ili težak propust iza kog može da stoji neznanje ili nestručnost, što opet povlači pitanje Mladena Nenadića, ali i Zagorke Dolovac koja bi morala da kontroliše njegov rad - objašnjava sagovornik iz pravosuđa.

Isti svedoci saradnici pred tužiocem JTOK otkrili su i na koji način je ista organizovana kriminalna grupa ubila karatistu Vlastimira Miloševića, Mirka Kojića, kao i suvlasnike Pink taksija, Teodora Gaćeću i Miroslava Rankovića.

- Ostalo je nejasno i javnost s pravom želi da zna zbog čega Specijalno tužilaštvo, na čelu sa Mladenom Nenadićem, ne pokazuje nikakvu zainteresovanost da reši ove predmete, kada su oni jedino tužilaštvo u Srbiji osnovano da se bori protiv organizovanog kriminala. Nejasno je i zbog čega je Vrhovna tužitelja Zagorka Dolovac pokazala interesovanje da, recimo predmet "Nadstrešnica" prebaci u JTOK, ali ne i da naloži rešavanje čak pet nerešenih kriminalnih ubistava - objašnjava naš sagovornik.

Ne obavljaju funkciju profesionalno

Na pitanje zbog čega dokazi stoje u fioci, naš sagovornik odgovara da na ta pitanja mogu da odgovore samo Nenadić i Dolovac.

- Javni tužilac za organizovani kriminal možda surove likvidacije u Beogradu ne prepoznaje kao delo počinjeno od strane organizovanih kriminalnih grupa, zbog čega onda sledi zaključak da ne obavlja svoju funkciju profesionalno. Ukoliko je reč o nečem drugom, onda je to zloupotreba i ne postupanje po Zakonu i Ustavu, a onda je to još opasnije - zaključuje sagovornik Kurira i podseća da su na osnovu izjava koje su dali svedoci saradnici u postupku, osim crnogorskih, postupke pokrenuli i grčki pravosudni organi.