Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela.

Predsednik Vučić prisustvovao je večeri u zgradi Evropske komisije koju je priredila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a kojoj je prisustvovao i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

"Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju i na evropskom putu. Razgovarali smo o ključnim energetskim brigama sa kojima se danas suočavamo. Govorili i o svim drugim značajnim pitanjima regionalne stabilnosti, evropske stabilnosti, geopolitičkoj situaciji, analizirali sve. I ja ono što mogu da kažem to je da sam iskreno zadovoljan tokom, načinom, tonom razgovora, posebno oko energetske situacije oko koje već danas nama nije lako i biće teže svakog narednog dana", rekao je Vučić novinarima.

Pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije

On je rekao da je već prošlo 61 ili 62 dana od kada nijedna kap nafte nije došla u našu rafineriju.

"I pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za NBS i banke, a onda nastaju ti pravi problemi", rekao je Vučić.

On je naveo da su večeras razgovarali i o tome gde, koliko i na koji način možemo da uvezemo derivata iz Rumunije, iz Bugarske i okolnih zemalja i kakvi su zadaci u budućnosti.

"Gde da gradimo i nove gasovode, ali i nove naftovode i ne samo naftovode, ono što mi nazivamo produktovod, ovo je verovatno ruska reč i to je da možete da dopremate ne samo baržama, već kroz cevi da možete da provodite i naftne derivate, dakle ako idete iz Konstance, da možete da dovučete i dizel, a ne samo sirovu naftu koju morate da prerađujete u rafineriji", rekao je Vučić.

Kazao je da su govorili i o izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.

"Mi još nemamo veliki strah oko gasa koliki imamo oko nafte. Tražili smo rešenje i radimo na tome i verujem da ćemo imati podršku EU u tim veoma važnim stvarima", rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: Printskrin Pink TV

O Klasteru 3

Vučić kaže da su razgovarali i o Klasteru 3 i evropskom putu Srbije i da još ne može da kaže da li će nam otvoriti ili neće taj klaster i dodao da će se o tome znati u narednih šest dana.

"Naravno, razgovarali smo i o Klasteru 3 i o evropskom putu Srbije. Nemam ništa novo da vam kažem. Vidim da se neki u Srbiji već sa sigurnošću raduju kako nećemo da otvorimo. Ja to još ne mogu da kažem, ni da nećemo, ni da hoćemo, baš ništa od toga. Zavisi od država članica, pa ćemo videti kako će to da izgleda narednih dana", rekao je Vučić.

Kako je naveo, može samo da nagađa od kojih zemalja članica to zavisi.

Dodao je da su večeras razgovarali i da su mu evropski zvaničnici priznali značajne pomake.

"Lepo su govorili o napretku Srbije. Vrlo pozitivno. Naravno, uvek ima još stvari koje i kritikuju i koje moraju da budu bolje. Ali, vrlo malo smo pričali o državama članicama", rekao je Vučić.

Kako je dodao, i zvaničnici Srbije su radili na tome i razgovarali i u tom kontekstu je podsetio da je Ana Brnabić razgovarala sa Holanđanima, dok je on razgovarao sa Nemcima.

"Sa Francuzima i Italijanima nikada nije bilo problema. Oni su potpuno za otvaranje, tako da ćemo videti, ostalo je sedam dana, da vidimo kako će da izgleda, odnosno šest dana", kazao je Vučić.

O komentaru Spajića

Vučić se osvrnuo i na komentar premijera Crne Gore Milojka Spajića koji je rekao da će Crna Gora postati članica EU 2028. i da će čekati ostale.

"Voleo bih da sam čuo njegovu reakciju po nekim drugim pitanjima, kao što je Lora i stradanje Crnogoraca, ali nisam. Mogao bih da budem ciničan i dobijam lake poene, ali neću. Predložio sam nešto što je mudro. Ako gledate samo sebe, a komšiji ne ide najbolje... Govorio sam to iz racionalnih razloga. Prvo skočite, pa recite hop. Mislim da je to najbolje rešenje. Politika je stvar mogućeg i stvar racionalnog pristupa. Neki ljudi to ne žele da razumeju. Hitrost na nešto gde nije bilo zle namere... Ja nisam mislio da čekamo, nego da svi zajedno uđemo u EU. Ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Skoplju, Banjaluci, Sarandi, Elbasaniju... Kad vidite da tu nema problema, vidite da se drugi razlozi kriju iza svega. Mislim da je suština Evrope u tom demokratskom pristupu. Ja imam hrabrosti da svoje ideje i mišljenje iznosim zato što mislim da dobro poznajem i svoju zemlju i sve narodu u okruženju. Ovo je dobro za sve nas".

Foto: Printskrin Pink TV

"Meni je važno da naša zemlja bude bezbedna, da ima mir, da ima prosperitet, da MMF i Svetska banka kažu da će Srbija verovatno biti najbrža rastuća ekonomija u narednih pet godina u Evropi. Zato je neko morao stvoriti preduslove, da mi večeras to smo pomenuli na izlazu, da Srbija ima svega 43% stopu javnog duga. Srbija je jedna od najmanje zaduženih evropskih zemalja, koje imaju Eurostat. Pustite one zemlje koje nisu u sistemu Eurostat, one mogu napisati šta hoćete. Govorimo o zemljama kojima se podaci proveravaju od strane Eurostat, kao što je Srbija. Mi smo duplo bolji po tom pitanju nego jedna moćna, strašna Nemačka. Tri puta ili četiri puta po tom pitanju uspešniji nego Francuska i Italija. Dakle, to su stvari koje mene zanimaju. Imali smo veoma prijatan razgovor, veoma sadržajnu diskusiju. Mi se dugo poznajemo. Možda njima ne bi odgovaralo da kažem da smo prijatelji, ali smo veoma dobri poznanici. I kad nismo saglasni, mi se odlično razumemo".

Sutra u Nišu

"Ako nas magla pusti, kažu da je magla i ovde i u Nišu".

"Šetaću sva tri dana u Nišu. Posetiću bar tri od pet niških opština. Moram i u Merošinu, Gadžin Han... Šta je njihova poruka? To je ta njihova dehumanizacija. Njihova poruka je 'kod nas nema demokratije i ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te bijemo ili ubijemo'. I zamislite da takvi dođu na vlast".

O tvrdnjama da je planirao da se kandiduje za mesto premijera, kaže:

"Još nisam ništa planirao. Pitanje je i rezultata izbora, kao i da li će imati volju".

Vučić se oglasio na Instagramu posle večere, ocenio da je to velika čast za Srbiju, dodao da je sa domaćinima razmenio mišljenja o svim koracima koje je Srbija preduzela u cilju sprovođenja reformi i ispunjavanja preuzetih obaveza. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je energetskom sektoru, sa fokusom na energetsku bezbednost i stabilnost Srbije.

"Velika je čast za Srbiju što sam imao priliku da večeras u Briselu razgovaram sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa Srbije i EU i našem evropskom putu.

Zahvalan na njihovom gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem evropskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi. Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU, i ostaje pouzdan i odgovoran partner EU u svim procesima koji doprinose miru, stabilnosti i prosperitetu naših građana.