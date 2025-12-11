UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ NA OTVARANJU FABRIKE ARISTON U NIŠU: Ovde sad kreće dodatno zapošljavanje, obuka i onda od aprila serijska proizvodnja
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Nišu.
Otvaranje fabrike Ariston Cimate Solution
- Pre godinu i po dana smo ovde bili, ništa nije bilo, sad je divna fabrika i zahvalan sam i srećan što ovde sad kreće dodatno zapošljavanje, obuka i onda od aprila kreće serijska proizvodnja. Lepa stvar za Niš. Uvek je lepo kad prisustvujete postavljanju kamena temeljca, kad nema ničega i onda vidite ovako lepu halu. Zapošljavaće oko 300 radnika, to je za nas veoma vredno, posebno posle odlaska Benetona. Nikad nam u Nišu nije bila niža stopa nezaposlenosti ali i dalje treba da dovodimo investitore.
Pre svečnaog otvaranja Vučić je odmah po dolasku započeo sastanak sa rukovodstvom fabrike, nakon čega će obići novi pogon.
Svečanom otvaranju prisustvuju ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, kao i rukovodstvo kompanije.
Podsetimo, kompanija "Ariston" se bavi proizvodnjom cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi, a pogon fabrike se nalazi u radnoj zoni ''Sever 2''. Kamen temeljac je postavljen u julu prošle godine, a plan je da bude zaposleno 300 radnika. Kompanija je izgradila halu na 30.000 kvadrata i uložila 75 miliona evra u izgradnju fabrike, dok su Grad Niš i Republika u radnu zonu do sada uložili oko 8,2 miliona evra. Kako je najavljeno, planirano je da se do kraja uloži 13,6 miliona evra.
Program posete:
- Svečana ceremonija otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions
- Obilazak završnih radova logističko-industrijskog parka CTPark
- Obilazak proizvodnog pogona fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger
