Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Nišu.

Otvaranje fabrike Ariston Cimate Solution

- Pre godinu i po dana smo ovde bili, ništa nije bilo, sad je divna fabrika i zahvalan sam i srećan što ovde sad kreće dodatno zapošljavanje, obuka i onda od aprila kreće serijska proizvodnja. Lepa stvar za Niš. Uvek je lepo kad prisustvujete postavljanju kamena temeljca, kad nema ničega i onda vidite ovako lepu halu. Zapošljavaće oko 300 radnika, to je za nas veoma vredno, posebno posle odlaska Benetona. Nikad nam u Nišu nije bila niža stopa nezaposlenosti ali i dalje treba da dovodimo investitore.

Pre svečnaog otvaranja Vučić je odmah po dolasku započeo sastanak sa rukovodstvom fabrike, nakon čega će obići novi pogon.

Svečanom otvaranju prisustvuju ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, kao i rukovodstvo kompanije.

Podsetimo, kompanija "Ariston" se bavi proizvodnjom cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi, a pogon fabrike se nalazi u radnoj zoni ''Sever 2''. Kamen temeljac je postavljen u julu prošle godine, a plan je da bude zaposleno 300 radnika. Kompanija je izgradila halu na 30.000 kvadrata i uložila 75 miliona evra u izgradnju fabrike, dok su Grad Niš i Republika u radnu zonu do sada uložili oko 8,2 miliona evra. Kako je najavljeno, planirano je da se do kraja uloži 13,6 miliona evra.

Program posete: Svečana ceremonija otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions

Obilazak završnih radova logističko-industrijskog parka CTPark

Obilazak proizvodnog pogona fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger