Najaktivnija šabačka blokaderka Jelena Ivetić, koja je široj javnosti postala poznata nakon otkaza u Šabačkom pozorištu, osuđena je na tri meseca zatvora uslovno na godinu dana, zbog krađe u jednoj parfimeriji u Aranđelovcu!

Krađa se dogodila 4. novembra 2023. godine oko 14 časova u arandjelovačkom DM-u, odakle je Ivetićka ukrala NIVEA CELL.FILLER ELAST, n. krema 50 ml u vrednosti od 1.749,00 dinara, COSRX Hiyaluronic A. krema za lice u vrednosti od 3.499,00 dinara, ELLE mist/telo CHEEKZ BONBON 250 ml u vrednosti od 1.199,00 dinara, MF FACCEFINITY UNIVERZAL PRIMER u vrednosti od 1.649,00 dinara, FANOLA maska za sjaj kose 300 ml u vrednosti od 1.049,00 dinara, HED VITA RUKAVICA ZA SKIDANJE ŠMINKE u vrednosti od 499,00 dinara i Armani My Way intense edp 30 ml u vrednosti od 12.999,00 dinara.

Ivetićka je u Aranđelovcu, zapravo, bila kao organizator Šabačkog pozorišta koje je sa predstavom „Gospođa ministarka“ gostovalo na 16. pozorišnom festivalu „TeatAR u nama“ u tamošnjem Centru za kulturu.

U pravosnažnoj presudi, u koju smo imali uvid, navodi se da je Ivetićeva krađu počinila tako što je ušla u unutrašnjost otvorenog objekta koristivši momenat nepažnje radnika, a ukradenu kozmetiku stavljala ispod kaputa koji je nosila presavijenog preko leve ruke. Stvari je potom potrpala u svoj ranac i udaljila se sa lica mesta ne plativši, čime je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist od 22.643,00 dinara.

Kako piše u presudi, ukradenu kozmetiku i parfem oduzeli su joj pripadnici Policijske uprave u Šapcu dve nedelje kasnije, 20. novembra 2023. godine i vratili ih vlasniku. Ivetićeva je u potpunosti priznala izvršenje krivičnog dela, a kao olakšavajuću okolnost sud je cenio činjenicu da ranije nije osuđivana i porodične prilike, da je udata i majka jednog deteta. Takođe, u presudi stoji da je delo priznala delo i izrazila kajanje.

Jeleni Ivetić je zbog svega ovoga izrečena uslovna osuda kao mera upozorenja, a kazna zatvora od tri meseca neće se izvršiti ukoliko u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude ne ponovi delo. Oštećenu DM drogeriju sud je uputio na parnicu, a osuđenoj naložio da plati troškove krivičnog postupa u iznosu od 10.000,00 dinara.

- Znali smo za događaj u Aranđelovcu, ali nismo smeli da pričamo jer je to zabranila njena prijateljica Aneta Tomašević, koja je vodeća šabačka glumica. Niko nije želeo da joj se suprotstavi jer su i ona i njen suprug ovde zaista autoritet. Čudno je da svojim vezama nisu uspeli da je nekako izbave - kaže sagovornik iz Šapca koji ne želi da mu pominjemo ime.

Ovaj događaj i presuda nisu nešto što blokaderka Ivetić ističe u svojim objavama na društvenim mrežama, gde retvituje objave protiv aktuelne vlasti.

Jelenu Ivetić blokaderska javnost zna iz blokaderskih medija, u kojima je otkaz koji je dobila u februaru ove godine u Šabačkom pozorištu označen kao otkaz zbog podrške "studentskim protestima".

Istina je zapravo mnogo drgačija. Naime, direktorka Šabačkog pozorišta Aleksandra Delić morala je da napravi rezove zbog umanjenja budžeta. Napravljena je nova sistematizacija, a u februaru ove godine, uz otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak, Jelena Ivetić dobila je skoro 600.000 dinara otpremnine. Ivetićeva je potpisala rešenje i uzela novac, ali su blokaderski mediji proširili priču o otkazu bez osnova.