Slušaj vest

Blokaderka Mila Pajić, koja je pobegla u Hrvatsku, sada je žešće nego ikad oplela po svojim saborcima! U intervjuu za Danas poručila im je da je pokret u potpunom haosu i da se vreme troši na besmislene svađe.

Foto: Printscreen Danas

"Bez kompromisa, strpljivo, sa jasno definisanim ciljem, svi zajedno. Najvažnije - zajedno. I ne, ne mislim da je konstruktivna kritika nešto što može da našteti pokretu, može samo da ga obogati. Verujem da bi borba bila mnogo efikasnija kada bi se svi segmenti drušva u nju uključili i kada ih drugi iz te borbe ne bi bezrazložno isključivali. Da, mislim da bi bila efikasnija kada bi se vreme koje se koristi za osmišljavanje i pisanje saopštenja kojim se osoba A ograđuje od osobe B bilo uloženo u planiranje akcije i samu akciju", rekla je Pajićeva za tabloid Danas u intervjuu pod nazivom "Nisu oni želeli da grade Ćacilend, oni su želeli da vide koliko će nama trebati da ga srušimo".

U skladu s glavnom porukom iz naslova, Mila Pajić je kao primer navela - ne svoje "studente u blokadi" - već opoziciju koja je nasilno razvalila ogradu kod Skupštine, i izazvala incidente s građanima okupljenim u tzv. Ćacilendu.

"Opozicija je uklanjanjem tih ilegalnih, umazanih ograda, koje čuvaju osuđivani kriminalci, pomerila granicu i pokazala da ta tvrđava koju su nam oteli, nije njihova", izjavila je Pajićeva, inače studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i članica neformalne studentske organizacije "Stav".

Podsećamo, potpuno drugačije mišljenje od Mile Pajić o ovom "aktivnsotima" opozicije imaju "studenti u blokadi" Akademije strukovnih studija Politehnika, koji su nekoliko sati nakon nasilja opozicionara ispred Skupštine Srbije u objavi na Iksu ocenili da je haos ispred parlamenta udar na "studentsku listu"!

Opozicionar nasilnik gurnuo devojku ispred Skupštine Izvor: Kurir

Mila Pajić je u intervjuu primetila i da se sve promenilo u Srbiji od prošle godine kada su počeli protesti i nezakonite blokade fakulteta.

"Moje kolege idu na predavanja, sada su već četvrta godina. Prijatelji proslavljaju rođendane, dogovaraju se gde će za Novu godinu. I onda shvatim da ništa od toga nije pauzirano. Ništa me ne čeka.Sve se menja i raste bez mene. Nisam sigurna više ni da je to moja kuća", rekla je Pajićeva iz Hrvatske u kojoj je od marta, kada je otkriveno da je na tajnom sastanku u novosadskim prostorijama PSG, sa ostalim aktivistima opozicije, dogovarala planove o preuzimanju vlasti u Srbiji nasilnim putem na protestu 15. marta.