Predsednik OVL-UČK, Organizacije ratnih veterana terorističke OVK Hisni Gucati izjavio je da je sve spremno za skup podrške njihovim bivšim vođama, koji će se održati na Trgu "Skenderbeg" u Skoplju u subotu 13. decembra, izrazio je optimizam da će granica biti otvorena, a njihov zahtev bio je da na dan protesta na graničnim prelazima ne budu prisutni srpski službenici!

"Makedonci i Albanci su državotvorni narodi Severne Makedonije. Oni su preuzeli odgovornost za bezbednost, ali se nadam da će granica biti otvorena. Moj zahtev je bio da srpske liste ne budu na granici, i to mi je obećano, ali slovenska politika nije uvek pouzdana“, rekao je Gucati za Ekonomia Online, prenosi Koha.

Gucati je izjavio da su dobili dozvolu od makedonske države za organizovanje protesta i da protest neće izazvati konfliktne situacije.

Protest bivših pripadnika OVK u Strazburu Foto: Printscreen You Tube

"Imamo dve dozvole, jednu iz Čaira i drugu od makedonskih vlasti. Protest je miran, ne idemo da provociramo. Održava se tamo gde žive Albanci u Skoplju i odvijaće se na najmirniji mogući način“, rekao je on.

Dodao je da nije dobio podršku od institucija tzv. Kosova, ali jeste od albanskih političkih partija i ograničenu podršku iz inostranstva. Takođe je ironično komentarisao i izjave makedonskog premijera Hristijana Mickoskog, rekavši da su one samo povećale interesovanje Albanaca da učestvuju na protestu.

"Uveren sam da ćemo premašiti obim koji smo planirali. Albanci su se donekle iznervirali, ali zahvaljujem Mickoskom što ih je podstakao da izađu i da nam se pridruže", dodao je Gucati.

Uoči protesta OVL-UČK u Skoplju, makedonski premijer Hristijan Mickoski saopštio je da je formiran „krizni štab“ kako bi skup prošao mirno i bez incidenata.

Mickoski je naglasio da Vlada Severne Makedonije ne podržava protest, ali da će učiniti sve da obezbedi red, od ulaska učesnika na granici do njegovog završetka. Istakao je i da su o svemu obavešteni strateški partneri zemlje.

OVL-UČK je organizovala proteste u Hagu, Tirani, Strazburu i Prištini u znak podrške bivšim vođama UČK kojima se sudi pred Specijalnim sudom.