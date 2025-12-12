Zagorka Dolovac se nije oglasila zbog dve najveće tragedije u Srbiji!

Zločini koji su se u roku od 24 sata, u maju 2023, dogodili u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kad su 3. maja ubijeni devetoro učenika i radnik obezbeđenja u školi, a potom 4. maja u Duboni i Malom Orašju još devetoro mladih, ujedinili su celu Srbiju. Iako se od prvog dana znalo da je masakr u "Ribnikaru" izvršio učenik škole, sumnjalo se da zločin u Mladenovcu ima elemente krivičnog dela terorizam.

Naime, prema rečima stručnjaka, s obzirom na to da je ubica krvavi pohod učinio u više sela, da je stanovništvo bilo prestravljeno, ova sumnja nije smela niti mogla olako da se odbaci. Međutim, iako gonjenje za krivična dela sa elementima terorizma spada u nadležnost Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, oni su među retkim državnim institucijama koje se nisu uključile čak ni u operativni rad.

Prema dokumentaciji u koju je Kurir imao uvid, uviđaj na mestu zločina obavljala su čak tri tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dva tužioca Višeg tužilaštva u Smederevu, dok Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije pokazalo nikakvo interesovanje.

Ni Zagorka Dolovac nije se oglasila u javnosti zbog dve najveće tragedije, zbog čega su građani organizovali proteste upravo ispred Vrhovnog javnog tužilaštva, zahtevajući reakciju, ali su ostali uskraćeni za nju. Izjave u kojima se iznose optužbe na račun rada vrhovne tužiteljke redovno su u to vreme objavljivali i opozicioni mediji, predvođeni Novom S i N1. Oni su, doduše, preko noći postali branilac njenog lika i dela, ali već smo navikli na "kopernikanske obrte" kad su ovi mediji u pitanju, jer, kao što je Kurir više puta pisao, oni isključivo rade u skladu sa interesima svog vlasnika Dragana Šolaka.