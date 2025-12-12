Slušaj vest

Plenum studenata blokadera Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu, tačnije onih koji stoje iza Iks naloga "FTN se budi", ponovo se ogradio od članova novosadskih zborova - pre svega advokata Srđana Kovačevića, kao i Bora Pilića ali i blokaderskog novinara Žarka Bogosavljevića, navodeći da „neće rušiti režim tako što će u sopstvene redove uvoditi ljude koji se ponašaju isto kao taj režim“.

U opširnoj objavi naslova "Neke ptice nikad ne prelete", blokaderi su udarili na mnoge protivnike vlasti i tako produbili sukob koji sada već traje mesecima, a u kojem se blokaderi međusobno bore za čelne pozicije tog pokreta.

"Ovo je skretanje pažnje javnosti na zatvorenu grupu oportunista koja pokušava da zborove i studentski pokret pretvori u sopstveni projekat, pregovaračku monetu i odskočnu dasku za sutrašnje funkcije", počeli su blokaderi svoje saopštenje.

Srđan Kovačević

Blokaderi sa FTN tvrde da Srđan Kovačević, inače advokat Dragana Đilasa, „glumi glas naroda, a sprovodi logiku političkog preletača“, da njegov saradnik Boro Pilić sa kojim vodi novosadske zborove „služi kao paravan za normalizaciju nasilja u našem nenasilnom pokretu“, dok je blokaderski novinar Žarko Bogosavljević „profesionalni širitelj paranoje“.

FTN o Srđanu Kovačeviću: Politički preletač sa "antipolitičkom" maskom

"U svedočenjima i dokumentima koje imamo, pojavljuju se tri uloge, Srđan Kovačević, Boro Pilić i Žarko Bogosavljević, kao i ljudi koji su njima bliski za koje takođe postoje dokazi koji će, ukoliko se za tim ukaže potreba, biti prikazani javnosti. Dodatni problem su i tri ključne strukture: akicioni tim, komunikacioni tim i krovna novosadska struktura zborova NS Zborovi", dodaju sa naloga "FTN se budi", pa jednog po jednog targetiraju.

Počeli su od Srđana Kovačevića za kog tvrde da samostalno donosi odluke, uz podršku uskog kruga pristalica i selektivan kontakt sa studentima koje sam bira i vrbuje; zatim da ulazi u tajne dogovore sa opozicionim akterima o podeli buduće vlasti,te da svako drugačije mišljenje karakteriše kao napad „službe“, odnosno BIA, SNS, UDBA i ide od zbora do zbora pričajući da oni koji mu se suprotstavljaju "buše priču".

Boro Pilić

Zatim Bora Pilića nazivaju "dobrim penzionerom" koji normalizuje nasilje.

Deo objave X naloga FTN se budi

"U praksi truje zborove, širi propagandu i vrši pritisak na delegate; to je osoba koja je fizički nasrnula na učesnika sastanka, bez ikakve realne sankcije, jer je „deo ekipe" i služi kao paravan za normalizaciju nasilja u našem nenasilnom pokretu", tvrde plenumaši.

Na red je došao i Žarko Bogosavljević, kako ga nazivaju - profesionalni širitelj paranoje.

Žarko Bogosavljević

"Širi priče da su pojedini gradovi i zborovi „preuzeti od UDBE, BIA, SNS ili PRL-a“, bez ikakvih dokaza i huška na rizične, agresivne akcije", napisali su, između ostalog, o Bogosavljeviću.

Ljuti su, kako kažu, i zbog toga što se u Vajber vrupama dele sadržaji koji nisu poznati onima u člije se ime govori

Potom su se osvrnuli i na tri strukture - Akcioni tim, Komunikacioni tim i NS zborove - tvrdeći, između ostalog, da se neistomišljenici zasipaju spinovima i lažima, dok se "svojima" toleriše fizičko nasilje.

Pomenuli su da je u međuvremenu napralvjena i Viber grupa koja povezuje zborove, bajkere, veterane, profesore i studente, koristeći, kako tvrde, studentski legitimitet za širenje fronta, bezt zanja i odluke leitimnih struktrura studenata.

Na kraju su im poručili: "Nismo ničija vojska, regruti za buduće funkcije i stepenik za nove preletače".