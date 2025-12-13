Slušaj vest

Priznanje Nenada Stanića, najistaknutijeg člana nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu, da je javnost bila obmanjivana dvojnicom - njegovom suprugom koja je u jednom trenutku "glumila" Hrku - predstavlja jedan od najdrastičnijih primera političke manipulacije u novijoj domaćoj praksi. Ovaj skandal otvario je pre svega pitanje kredibiliteta blokaderskog pokreta, ali i razotkrio mehanizam kojim se proizvodi emotivni, medijski i politički pritisak na javnost.

Naime, nakon višenedeljnih nagađanja da li je Dijana Hrka imala dublerku, potvrda je stigla upravo od Stanića koji je rekao da je njegova supruga bila ta koja je glumila Hrku!

Razočaranje i distanciranje

Komentarišući ovu "predstavu za javnost" Aleksandar Jerković, programski direktor organizacije za praćenje izbora OKO, kaže za Kurir da je ta manipulacija bacila senku na celokupan pokret.

"Kada se neko pojavljuje kao simbol protesta i lične tragedije koja je emotivno mobilisala građane, svaka manipulacija identitetom - bez obzira na motiv - neminovno baca senku na celokupan pokret. Transparentnost je ključna u svakom društvenom pokretu, naročito onom koji pretenduje na moralnu nadmoć i poziva se na istinu i pravdu. Građani koji su pružali podršku imali su pravo da znaju da li je osoba koju vide zaista ona kojoj veruju", jasan je Jerković.

On smatra da će građani koji su bili solidarni sada osetiti razočaranje.

Aleksandar Jerković
Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

"Pokreti koji se oslanjaju na emocije i simboliku izuzetno su osetljivi na gubitak kredibiliteta. Protivnici iz trenutne parlamentarne opozicije će ovaj slučaj koristiti kao dokaz da je čitav protest politički instrumentalizovan, dok će deo građana koji je bio iskreno solidaran verovatno osetiti razočaranje i distancirati se. Kada se istina zameni scenografijom, protest prestaje da bude "borba za pravdu" i postaje već viđena politička predstava", zaključuje Jerković.

Stanić: Moju suprugu smo izveli u kolicima

Podsetimo, gostujući u podkastu "Pravi odgovor" na YouTube, Stanić je na konstataciju voditelja da se njegova supruga pojavljivala umesto Dijane Hrke "negde", i pitanja šta su time postigli, prvo to negirao, govoreći da je medijima koji su to pisali "iščašen um", ali ubrzo je zapravo sam sebe demantovao i priznao da je Hrka imala dublerku.

Nenad Stanić rekao je da Hrku jeste glumila gospođa Stanić i to kada je Dijana Hrka izlazila iz klinike nakon primljene infuzije.

- Ali konkretno da, supruga moja je bila u jednom trenutku. Morali smo tako da bi sačuvali ženu od Informera, koji je došao ispred klinike, da je snima, da je ne bi nešto pitao. Dovoljno je ženi bilo njene muke. Trudili smo se da sačuvamo ženu, supruga je moja bila, kako da kažem, dubler - izjavio je Stanić nakon čega sledi smeh voditelja u neverici.

- Znači, bila je dubler - kaže voditelj smejući se, na šta Stanić nonšalantno konstatuje:

- Pa jeste, pa zašto da ne. Samo smo nju (suprugu) izveli u kolicima - rekao je Nenad Stanić.

Pogledajte u videu priznanje Nenada Stanića:

