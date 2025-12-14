Slušaj vest

Studenti blokaderi dramatično pozivaju na skup 28. decembra pokušavajući da ožive propalu obojenu revoluciju i ne mareći za srpski narod na Kosovu i Metohiji, gde se istog dana održavaju parlamentarni izbori, složni su analitičari u razgovoru za Kurir.

Navodni i naknadno objavljeni razlog za skup - skupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koje je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić već najavio za sledeću godinu - ocenjen je kao njihova slamka spasa.

Nemaju moć

Dok oni kucaju na već otvorena vrata, spremaju se parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, gde je prethodno Centralna izborna komisija odbila da sertifikuje kandidate Srpske liste. Žalba Srpske liste je usvojena, ali brojni problemi ih i dalje čekaju, što studenti blokaderi potpuno ignorišu.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da skup studenata u blokadi zakazan baš na dan izbora na KiM prvenstveno "predstavlja jednu od najvećih bruka i sramota današnjice".

"Možemo uporediti ovo skrnavljenje i s Vidovdanom - ne birajući sredstva, taj sveti datum u Srba su iskoristili da na kraju generišu određeno nasilje. Sada pokušavaju da tu energiju sakupe i ponovo izvrše kulminaciju samog događaja, a to je prosto nemoguće", jasan je Obrknežev.

Dodaje da su i blokaderi sami svesni da se energija ispumpala.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

"Svesni su da nemaju moć, svesni su da se energija ispumpala. Celokupnu teoriju Jova Bakića koju su zagovarali, teoriju prženja, dinstanja i pumpanja, sada koriste međusobno, tako što se više ne zna ko protiv koga ide. Vreme pred nama pokazaće samo definitivno nejedinstvo u tim redovima, i samo ih treba pustiti da što više i više pokazuju svoje pravo lice. Ma koliko su hteli taj jedan konglomerat za koji smo u startu znali da ne može da se održi, da se spoji nespojivo, to će se raspasti i sami sebi će staviti tu pumpu kojom će se ispumpati", kaže Obrknežev.

Slučajnost ili veza

Profesor Ilija Kajtez navodi da nije nemoguće da je zakazivanje skupa za dan kad su izbori na KiM blokaderska spona sa Aljbinom Kurtijem.

"Moguće je da su odgovarajući fondovi pritekli u pomoć, da im pomognu u tim njihovim destruktivnim aktivnostima protiv države. To sve odmaže našem narodu, ali naš narod na KiM od njih i ne očekuje ništa, oni su njih prozreli i jasno im je da su se udružili sa onima koji su njihovi neprijatelji - Kurtijem, koji želi etničko čišćenje i zabranjuje Srpsku listu... Mislim da svakako od tog blokaderskog posla nema ništa, jedino što mogu je da nekog građanina maltretiraju, a većina tih blokadera ide na egzotične destinacije i neće biti tu 28. decembra", kaže Kajtez.

On dodaje i da je jasno da blokaderi nisu završili nijedan ozbiljan predmet iz društvenih nauka "da bi razumeli dinamiku i zakonitosti".

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

"Blokaderi su shvatili da im je ideja o obojenoj revoluciji u jako velikom problemu, to apsolutno, ni po bilo kojem parametru, ne ide u nekom dobrom i pozitivnom smeru. Velike su pukotine u njihovim redovima. Oni kao mladi ljudi koji ne razumeju društvene fenomene misle da je dovoljno nešto želeti, hteti, pozivati preko društvenih mreža i da će se ono što je bilo 15. marta nekim čudom odjednom i niotkuda sad ponovo pojaviti. Da išta razumeju, shvatili bi da je taj njihov proces u opadanju jer su iskazali sve moguće slabosti - nemaju vođstvo, nemaju ideologiju, politiku, aktivizam. Ono što je za njih posebno problematično je to što ekonomsko i socijalno stanje u društvu nije takvo da bi te njihove ideje uspele", zaključuje Kajtez.