Iako blokaderi kritikuju aktuelnu vlast za šta god stignu, od prirodnih nepogoda do stanja u prosveti, zdravstvu i ekonomiji, istina je da je Srbija upravo zbog blokaderske hajke na projekat "Generalštab" izgubila ne samo investiciju vrednu 750 miliona evra, već i da je drugim stranim investitorima poslata loša poruka da Srbija potencijalno više nije sigurna investiciona luka, što je imidž koji je naša zemlja mukotrpno izgradila tokom prethodnih godina kada je postala mesto oko kojeg su se utkivale najveće svetske kompanije, ocenili su sagovornici Kurira.

Da stvar bude gora, ukupna šteta koju su blokaderi iznosi, prema rečima predsednika države Aleksandra Vučića, više od milijardu i po evra, a za taj novac je moglo da se izgradi 375 škola ili 500 vrtića ili 12 dečijih klinika tipa Tiršova 2 ili da se renovira 27 porodilišta, izgradi 10 stadiona po najvišim standardima UEFA, ali i da se otvore nova radna mesta i povećaju plate i penzije.

Sasečeni prihodi

Naime, pre dva dana stigla je vest da se kompanija "Afiniti partners" Džareda Kušnera povlači iz planiranog projekta izgradnje hotelskog kompleksa u okviru Trampovog brenda, a koji je bio planiran na mestu kompleksa "Genralštab" koji je ruiniran 1999. godine.

Šta je sve moglo da se uradi sa 1,5 milijardi evra: - zgradnja i potpuno opremanje Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 vredi 118 miliona evra

- izgradnja škole košta od dva do pet miliona evra

- izgradnja jednog vrtića košta oko tri miliona evra

- trenutna rekonstrukcija najvećeg regionalnog porodilišta GAK Višegradska košta oko 40 miliona evra

- izgradnja stadiona po najvišim standardima UEFA košta 80 miliona evra

Sagovornici Kurira ukazuju da se šteta od blokaderske hajke meri ne samo iznosom od milijardu i po evra, već i da je poslata negativna poruka stranim investitorima za budućnost.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić kaže za Kurir da se šteta od gubitka ove veoma vredne investcije ne meri samo u novcu, već da predstavlja ogroman gibitak po državu dugoročno.

- Narednih decenija bi Srbija imala ogroman prihod od te investicije. To bi podrazumevalo otvaranje novih radnih mesta, samim tim doprinose, poreze i razne takse u budžetu, koji bi zatim bili iskorišćeni za povećanje plata i penzija, ali i za novo investiranje u infrastrukturu, bolnice, škole, vrtiće širom zemlje...

Da ne govorimo o narušavanja imidža Srbije kao pouzdanog partnera i sigurne investicione luke, a ta šteta teško da može da se poceni uopšte i meri se u milijardama evra! Nakon ove, u našu državu je mogao da stigne čitav lanac stranih investicija koje bi zaposlile hiljade ljudi i direktno uticali na životni standard građana - objašnjava Glišić i dodaje:

- Gubitkom ovog posla, svaki građanin već sada ima po nekoliko stotina evra manje u džepu, a dugoročno je svako izgubio i po 1.000 evra! To je jer imamo ljude koje mrze svoju državu i raduju se svakom njenom gubitku i uništenju, svemu lošem što može da se desi Srbiji. Blokirali su nam škole, fakultete, ulice, normalne živote, a sada i investicije. Jedna obična trafika sa njima na čelu ne bi mogla da funkcioniše, sa njima bi državu čekao povratak u kameno doba.

Investitori hoće stabilnost

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu objašnjava za Kurir da je projekat "Generalštab" bio od izuzetnog lobističko-poslovnog značaja i da odustajanje od istog ne predstavlja dobru poruku i drugim zapadnim investitorima.

- Ovo je bila jedinstvena šansa da se Srbija pozicionira kao poželjna investiciona destinacija. Ovo je druga strateška šansa Srbije koja je propuštena, ukoliko se setimo rudnika litijuma koji je bio investicija od 2,5 milijardi evra. Zanimljivo je da u oba slučaja govorimo o zapadnim investicijama koje se sa lakoćom teraju iz Srbije - ocenjuje Obradović.

Ministar bez portfelja Đorde Milićević izjavio je da je apsurd što blokaderi slave pobedu nakon što je izgubljena direktna investicija od 750 miliona evra, odnosno milijardu i po evra, ukoliko bi sagledali ukupne benefite ka Republici i ka Beogradu, kada je reč o radnim mestima, modernizaciji grada i prilici da se dode do novih zarada.

- Najogre je što smo izgubili reputaciju i što će nas investitori, nažalost, gledati kao zemlju nepredvidivu za ulaganja. To nije u u interesu Srbije, ni u interesu građana, ni u interesu privrede.

Urušava se sve što smo godinama radili, a to je da smo čuvali određene ugovore, štitili investicije, ekonomsku i političku stabilnost. I sada dolazimo u situaciju da profesionalni blokaderi i pojedine institucije sistema ruše sve ovo - kazao je Milićević.

