Ovim potezom naša zemlja je pokazala čvrst stav i političku zrelost, ali i poslala važnu poruku da je potrebno uzajamno poštovanje, pokazuje analiza Kurira.

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da je nedolazak Srbije na Samit EU u Briselu bio je politička poruka, a ne diplomatski incident.

- Reč je o svesnoj odluci kojom je Srbija ukazala na narušeni balans u odnosima sa EU i na sve izraženiji selektivan pristup prema državama kandidatima. Poruka koja je poslata Evropi jasno je rekla da partnerstvo ne može postojati bez međusobnog poštovanja i uvažavanja suverenog političkog stava. Srbija je ovim potezom pokazala da ne pristaje na ulogu pasivnog učesnika u procesu evropskih integracija, već da insistira na ravnopravnom dijalogu - ističe Barac.

On naglašava da je podrška Roberta Fica i Viktora Orbana dodatno osvetlila ovu odluku.

- Njihove poruke da je Srbija ključna država regiona i da je njen tretman nepravedan ukazuju na to da unutar same EU postoji sve veće nezadovoljstvo politikom dvostrukih standarda. Srbija se, dakle, nije izolovala, već se pozicionirala unutar šireg kruga zemalja koje problematizuju aktuelni pristup politici proširenja Brisela - govori Barac.

Srđan Barac: Nedolazak Srbije na Samit EU u Briselu bio je politička poruka Foto: Kurir Televizija

Prema njegovoj oceni, ovakav potez može imati širi uticaj i na druge države regiona.

- Srbija je pokazala da je moguće zauzeti čvrst stav, a da se evropski put formalno ne dovodi u pitanje, što može ohrabriti i druge zemlje da jasnije artikulišu sopstvene interese. Naravno, rizici postoje. Deo evropskih institucija ovakve poteze doživljava kao odstupanje od očekivanog političkog ponašanja, što može proizvesti dodatne pritiske. Ipak, dugoročno gledano, politika bez samopoštovanja nosi veću cenu od privremenih nesuglasica - kaže Barac i dodaje da je "Srbija je ovim potezom demonstrirala političku zrelost".

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je u svom govoru na sednici Skupštine Srbije da Srbija želi da uđe u Evropsku uniju i da se na tome radi, ali da Srbija želi da ide ka EU uzdignutog čela štiteći, braneći i boreći se za svoje nacionalne interese.

Brnabić: Srbija želi da ide ka EU uzdignutog čela štiteći, braneći i boreći se za svoje nacionalne interese. Foto: Marko Karović

- Evropska komisija ponavlja Srbija je ispunila sve što je trebala da ispuni da se otvori klaster 3. I pozivamo sve države članice Evropske unije da otvore ovaj klaster u pregovorima sa Srbijom. To je najrelevantnije i najvažnije za naš evropski put i za naše građane. Da mi imamo državotvornu opoziciju umesto blokadera i da imamo civilni sektor koji je zaista, iskreno i istinski, evropski orijentisan, a ne predstavlja parapolitičke organizacije, da mi sve to imamo, mi bi svi zajedno išli u Brisel, u Berlin, u Hag, u Viljnus i pitali te ljude tamo, zbog čega četvrtu godinu zaredom, vi ne poštujete preporuku Evropske komisije i zbog čega vi ne otvarate Srbiji Klaster 3 - upitala je predsednica Narodne Skupštine.

Premijer Slovačke Robert Fico oglasio se nakon samita EU - Zapadni Balkan, na kom je i ranije najavio da će govoriti u korist Srbije, jer "ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom", kao i da je Srbija kažnjena zbog njenih suvernih stavova.

- Razbijen avion i razjedinjen samit o proširenju EU, na koji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić opravdano nije došao u znak protesta. Zahtevan samit u Briselu nije dobro počeo. Na aerodromu je vozilo sa stepenicama oštetilo naš avion tako da je nije više u stanju da leti i morali smo da ga ostavimo ovde. Slično skeptično je izgledao i večernji sastanak sa zemljama Zapadnog Balkana koje apliciraju za članstvo u EU. Posebno sam podržao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji namerno nije prisustvovao ovom samitu kako bi izrazio svoj protest zbog nepravednog tretmana Srbije od strane institucija EU - napisao je Fico na svom Instagram profilu i dodao:

- Srbija je suverena zemlja, a njen predsednik je suvereni političar - što se u EU ne toleriše baš najbolje. Srbiji se stalno postavljaju sve više uslova za ulazak u EU, kako bi se to što duže odložilo, iako je Srbija jedna od najbolje pripremljenih zemalja.

Kako je istakao, Srbiji se sprečava pridruživanje jer je previše ponosna, samouverena i suverena.

I premijer Mađarske Viktor Orban kazao je juče u Briselu, povodom odsustva Srbije sa Samita EU - Zapadni Balkan, da je "Srbija ključna zemlja, ali da je ceo proces proširenja doživeo potpuni neuspeh u poslednje četiri godine".

Orban: Tretman prema Srbiji je loš i sramotan Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

- Srbija se nije pomerila u pregovaračkom procesu, tretman prema njoj je loš i sramotan - kazao je Orban i dodao da je u ekonomskom smislu Srbija najvažnija u regionu, kao i da brani Evropu od migranata i da ništa u regionu ne može da se uradi bez Srbije.

Da podsetimo, Evropska unija je i ovoga puta odložila odluku o otvaranju pregovaračkog Klastera 3, na koju Srbija čeka već četiri godine, a ovo odlaganje usledilo je nakon što je debata unutar EU tokom novembra i decembra pokazala da među zemljama članicama EU nema neophodnog konsenzusa o tome.