Slušaj vest

Lumturije Ameti, kandidatkinja za članicu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u Republici Srbiji, koju je predložio Nacionalni savet Albanaca, javno je saopštila odluku da se povlači iz daljeg procesa izbora. U obrazloženju je navela da je izborni proces bio praćen nejasnoćama, kašnjenjima i zastojima, ali i da njena kandidatura nije imala punu podršku nacionalnih saveta manjina u Srbiji.

"S obzirom na to da je moj osnovni cilj bio i ostaje pravedno, odgovorno i efikasno predstavljanje interesa nacionalnih manjina u ovom važnom institucionalnom telu, smatram da bez njihove pune i konsenzualne podrške moja kandidatura ne može u potpunosti i kredibilno ispuniti tu ulogu", poručila je Ameti u saopštenju, i time zapravo razotkrila suštinu problema: odluke nacionalnih manjina sistematski su osporavane, potiskivane i relativizovane od strane pojedinih nevladinih organizacija i centara moći koji su sebi dali za pravo da odlučuju umesto njih.

Lumturije Ameti Foto: Printscreen PODemeCast/You Tube

Može se zaključiti da Ameti očigledno nije želela da bude prepreka evropskom putu Srbije, odnosno da bude intstrument u rukama određenih NVO.

Inače, njen odustanak dolazi nakon što je postalo jasno da čak 20 od ukupno 24 nacionalna saveta manjina u Srbiji daje podršku kandidatu mađarske nacionalne manjine Ištvanu Bodžoniju. Ta odluka je javno i zvanično saopštena.

Ali je brutalno ignorisana.

Umesto poštovanja demokratski izražene većine, svedočimo pokušaju nametanja kandidata koji ne odražavaju stvarnu volju manjinskih zajednica.

Foto: Printscreen n1/you tube

Kako je izjavio Arpad Fremond iz Mađarskog nacionalnog saveta, koji je i predložio Bodžonija, saopštenje je dato u ime 20 nacionalnih saveta upravo zbog stalnih napada određenih civilnih organizacija i javnih ličnosti, pre svega Nacionalnog konventa o EU i organizacije Građanske inicijative.

"Smatramo potpuno neprihvatljivim da se u javnosti preispituje, osporava ili poništava jasna volja nacionalnih saveta, jer kada se od 24 nacionalna saveta njih 20 svrstaju na istu stranu, mislim da tu nema mnogo mesta za dileme", rekao je Arpad Fermond.

Uprkos toj činjenici, u proceduri su se našli kandidati koji ne odražavaju većinsku volju nacionalnih saveta. Time se postavlja ključno pitanje: kako to pojedine NVO i pojedini centri moći smatraju da bolje znaju šta je u interesu nacionalnih manjina od samih nacionalnih saveta koji su zakonom ovlašćeni da ih predstavljaju?

Problem dodatno dobija na težini kada se ima u vidu da je četvoro članova REM-a - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković - najavilo da će u petak u 12 sati zvanično podneti ostavke ukoliko Skupština Srbije ne ponovi glasanje i ne izvrši izbor između dva zakonski utvrđena kandidata nacionalnih saveta. Time se ceo proces dodatno politizuje i pretvara u sredstvo pritiska.

Kompletno netransparentno pregovaranje od strane NVO koje su bile deo implementacionog tima dovelo je do toga da su, po svemu sudeći, izostavljale pojedine informacije a druge slobodno tumačile u komunikaciji sa pomenutih četvoro kandidata za REM i drugim zainteresovanim stranama. Ovakvim odnosom prema njima svesno su ih doveli u zabludu i od njih sakrili činjenicu da će oni biti označeni kao glavni krivci za neotvaranje klastera 3 i usporavanje evropskog puta Srbije.

Umesto poštovanja demokratski izražene volje većine nacionalnih manjina, svedočimo pokušajima da se ona relativizuje, delegitimiše ili zameni "poželjnijim" rešenjima, oblikovanim izvan institucija koje te manjine predstavljaju. Takav pristup potkopava autonomiju nacionalnih saveta, a dovodi u pitanje i samu svrhu njihovog postojanja.

Matić: Nedopustiva politizacija i politički obračun

Osporavanje prava i legitimiteta saveta nacionalnih manjina da samostalno biraju svoje kandidate za Savet REM predstavlja nedopustiv oblik intervencionizma u demokratski proces u Srbiji, kaže za Kurir Marko Matić iz Centra za odgovorne medije.

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

"To je praksa koja nema nikakve veze ni sa demokratijom niti sa evropskim vrednostima i dužnost je Parlamenta i svih institucija da zaštite integritet procesa odlucivanja i ustavnih prava pripadnika nacionalnih manjina u našoj zemlji. Žalosno je što se izbor članova Saveta REM-a i dalje politizuje i koristi za političke obračune iako je reč o nezavisnom regulatornom telu koje ima važnu ulogu u nadzoru rada elektronskih medija i borbi protiv štetnih i negativnih uticaja koji dolaze iz tog dela medijske sfere", ocenio je Matić i istakao da je bilo koje silaženje Srbije sa evropskog puta, bez obzira sa koje strane da dođe, loše je i za Srbiji i za EU.