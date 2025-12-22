Slušaj vest

AP navodi da Bela kuća nastavlja sa preoblikovanjem postavke američke diplomatije u inostranstvu i to osobljem za koje se smatra da u potpunosti podržava prioritete predsednika Trampa objedinjene pod sloganom "Amerika na prvom mestu".

Promene su zahvatile i Zapadni Balkan, tačnije Severnu Makedoniju i Crnu Goru, dok je Srbija u fokusu ove priča bila u oktobru, kada je administracija Donalda Trampa povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Beogradu.

Marku Brnoviću je nominacija za ambasadora SAD u Srbiji povučena u oktobru Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Prof. dr Vladimir Marinković, osnivač Kluba srpsko-američkog prijateljstva, kaže za Kurir da ovim potezima Amerika stavlja deo svog fokusa na Zapadni Balkan, te da možemo da očekujemo sve veću njihovu aktivnost u ovom regionu.

- Povlačenje znači da Amerika, tj. Trampova administracija, priprema nova personalna rešenja za te ambasade. Između ostalog, i u Srbiji je takva situacija s obzirom na neuspeli pokušaj da se Brnović imenuje za ambasadora i da on nije uspeo da prođe proceduru. Očekujem da u će narednim mesecima biti nominacija i za Srbiju i za druge zemlje. Nova administracija polako, kako se rešavaju globalni problemi, stavlja deo svog fokusa na Zapadni Balkan. Možemo da očekujemo da budu spoljnopolitički aktivniji u ovom regionu, i da će staviti ozbiljniji fokus prvenstveno na investicije, regionalnu saradnju, stabilnost i podsticaj zemljama za evropske integracije... - analizira Marinković za Kurir.

Teži posao sa Kinom

Naglašava da im je ključni interes pored mira i stabilnosti i ekonomska saradnja.

- Oni imaju njihov ključni interes da region bude miran i stabilan i da podginu nivo ekonomske saradnje, da podrže evropske integracije celog regiona i da se pozicioniraju tako što će pokušati da istisnu i umanje uticaj Rusije i Kine u ovom regionu. Tu prvenstveno mislim na energetiku. Ono što je definisano u njihovoj strategiji nacionalne bezbednosti da Evropa od 2027. ne dobija nijedan molekul energenata gasa i nafte iz Rusije, a u tom paketu je ovaj region. Umanjenje uticaja Kine će biti kompleksniji posao nego za Rusiju jer Kina ima ozbiljan nivo investicija, posebno u Srbiji. Biće kompleksno videti kako će se dve ključne političke i ekonomske sile sveta nadmetati u ovom regionu. Biće značajno kako će tu Srbija da pronađe svoje mesto i balans, kao što je do sada pronalazila u interesu naše nacionalne bezbednosti i boljeg života građana - smatra Marinković.

On dodaje da Srbija tu igra važnu ulogu.

Vladimir Marinković Foto: Kurir Televizija

- Ono što je bitno je da u narednom periodu vidimo na koji način Amerika misli da ceo ovaj region bude siguran, stabilan nabavni lanac kada su u pitanju gas i nafta. Posebno će biti interesantne Americi, i tu mislim da Srbija ima važnu ulogu, kritične sirovine i retki metali koji su potrebni kako bi se ojačali nabavni lanci za Ameriku i njihove kompanije. Bitna je i auto-industrija, a veoma je značajno i za odbrambenu industriju, jer bez toga nema proizvodnje najmodernije vojne opreme, tako da će i to biti jedan od razloga zašto će Amerika pokušati da proširi uticaj na ceo ovaj region - kaže Marinković.

Legitiman potez

Petar Ivić, saradnik "Pupin inicijative", kaže za Kurir da svedočimo širokoj sistemskoj reorganizaciji Stejt departmenta, koju Tramp sprovodi nakon povratka u Belu kuću, te da ciljevi prema Zapadnom Balkanu ostaju isti.

- Povlačenje gotovo 30 karijernih diplomata sa pozicija ambasadora nije regionalno usmereno niti selektivno, ono je zapravo globalno. Afrika je najviše pogođena, zatim Azija, pa tek onda Evropa, uključujući i Severnu Makedoniju i Crnu Goru. To samo po sebi govori da Zapadni Balkan nije izdvojen slučaj, niti predmet ikakve kaznene politike i radikalne promene. Ovo je politički legitiman potez svake administracije koja želi da ima kontrolu nad spoljnopolitičkim aparatom. Strateški ciljevi SAD prema našem regionu ostaju isti, i oni uključuju stabilnost, ekonomski razvoj, energetsku diversifikaciju, članstvo u EU, smanjenje za njih malignog ruskog i kineskog uticaja i sajber bezbednost. Ono što Tramp menja nije pravac, već način. Manje ideološkog pristupa, manje "nation building" retorike, a više transakcione diplomatije, i pokušaj da partneri budu autonomni, jer ne žele više da igraju ulogu "svetskog policajca" - smatra Ivić.

Pitanje ambasadora SAD u BG - što pre

On dodaje da je, što se tiče Srbije, ključlno pitanje koliko brzo će biti imenovan novi američki ambasador u Beogradu.

Petar Ivić Foto: Printscreen YouTube

- Predstojeći strateški dijalog, pitanje NIS-a, energetska diverzifikacija i prateći projekti zahtevaju stalnog diplomatskog predstavnika sa jasnim mandatom i političkom težinom. Ipak, bez ambasadora, procesi se ne zaustavljaju, ali se usporavaju, i zato je u ovom trenutku interes i Beograda i Vašingtona da se to pitanje reši što pre, sa imenovanjem koje će imati pun institucionalni i legitimitet predsednika Trampa - zaključuje Ivić.