SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Poslanici pitali o pretnjama smrću Vučiću, NIS-u, Linglongu, porukama iz Zagreba
Poslanici Skupštine Srbije počeli su današnju sednicu postavljanjem poslaničkih pitanja, među kojima su ona o tome koji je plan države za Naftnu industriju Srbije (NIS), kako će se reagovati na izjave iz Zagreba, o fabrici "Linglong" u Zrenjaninu, a pitanje za nadležne bilo je i šta preduzimaju povodom novih pretnji predsedniku Srbije Aleksandu Vučiću.
Poslanica sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milica Nikolić pitanje je uputila tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugim državnim organima nadležnim za bezbednost.
"Konkretno pitanje je da li su nešto preduzeli povodom pretnje streljanjem upućenim predsedniku Vučiću od strane blokaderskog novinara Aleksandra Dikića", pitala je Nikolić.
Ona je pitala i da li su nešto preduzeli i da li je identifikovana osoba koja je iza naloga na društvenim mrežama, koji je potpisan kao Igor Pavlović, pretila da će predsednika Vučića strpati u sanduk.
"Ove pretnje su nastale samo u poslednja dva dana, a ne mogu se izbrojati u prethodnih nekoliko godina, odnosno, od 2018. godine, kada je, zapravo i počelo sprovođenje obojene revolucije. Od tada se počelo sa monstruoznom dehumanizacijom i kriminalizacijom predsednika Vučića, kao i negiranjem svih njegovih rezultata. I sve to što su radili prethodnih nekoliko godina, bilo je usmereno ka njegovom uklanjanju", ukazala je Nikolićeva i zatražila od države da zaštiti predsednika koji je legitimno izabran, od, kako je rekla, "blokaderskog ološa koji zbog svoje patološke mržnje to ne može da prihvati".
Narodni poslanik "Mi - Snaga naroda" Aleksandar Pavić pitao je Ministarstvo rudarstva i energetike da li se odustalo od preuzimanja Naftne industrije Srbije u bilo kakvom obliku bez saglasnosti ruskog partnera i šta se radi po pitanju nalaženja zajedničkog rešenja sa Ruskom Federacijom.
On je Ministartsvo unutrašnjih poslova pitao da li ima državljana Srbije koji se bore u Ukrajini za bataljon "Azov" ili neke druge ukrajinske jedinice i da li postoje kampovi u Srbiji za obuku tih ljudi. Pavića je interesovalo i zašto se od prvobitnog plana da se štampaju nacionalni udžbenici za sedam predmeta došlo do toga da će da se štampaju samo za dva predmeta.
Poslanica "Pokreta radnika Sloga - struka" Sonja Pernat upitala je ministarku privrede Adrijanu Mesarović da li misli da je fabrika "Linglong" iz Zrenjanina i dalje investicija od nacionalnog značaja, posle, kako kaže, nedavne zabrane SAD uvoza guma iz te fabrike.
Narodni poslanik "Srbija centar - SRCE" Slobodan Petrović pitao je kada će radnici "Koštane" iz Vranja dobiti svoje zarade, odnosno kada će ih predsednik Vlade ili neko iz Ministarstva finansija primiti na razgovor.
Narodni poslanik "Mi - Glas iz naroda" Mitar Kovač upitao je Vladu kada će prestati prodaja strateških resursa, navodeći kao primer toga nedavno transformisanje nekoliko javnih preduzeća u d.o.o.
Narodni poslanik Pokreta socijalista Bojan Torbica upitao je premijera Đura Macuta ko će biti u posmatračkoj misiji evroparlamentaraca za koju pojedini mediji navode da će u januaru doći u Srbiju da istražuju stanje ljudskih prava i demokratije.
Torbica je pitao ministra spoljnih poslova Marka Đurića šta će se preduzeti povodom, kako kaže, napada SAD na srpsku privredu i da li je povodom toga imao konsultacije sa ambasadorom Srbije u Vašingtonu Draganom Šutanovcem, kao i da li je povodom "neonacističkog i ustaškog divljanja" po Hrvatskoj imao konsultacije sa ambasadom u Zagrebu.
Narodni poslanik Zeleno-levog fronta Rastislav Dinić upitao je ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića iz kojih sredstava će se finansirati Fakultet srpskih studija u Nišu, dok je ministra poljoprivrede i premijera Macuta upitao šta će Vlada uraditi da se spreči propadanja Insituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Narodna poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević upitala je sve predstavnike vlasti kada će mesta i opštine na jugu Srbije dobiti obećani novac od države.
Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ana Jakovljević pitala je premijera kada će se, kako je rekla, staviti u granice zakona rudarenje kompanije Ziđin u Boru tvrdeći da su radnici otkrili da je rukovodstvo "prikrilo" podatke da je u radnoj atmosferi topionice izmereno izuzetno visoko prisustvo teških metala, a da je u gradu, kkao je tvrdila, na mernim stanicama koncentracija teških metala bila i do 3000 puta više nego što je dozvoljeno.
Ona je pitala i kada će država početi da štiti najbolje interese dece, a ne interese pojedinih socijalnih radnika koji, kako je tvrdila, zloupotrebljavajući svoje ovlašćenja pribegavaju inostranim usvojenjima dece u Srbiji i zatražila da se uradi analiza tih usvojenja.
Kurir Politika