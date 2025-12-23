Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković najoštrije je osudio pozive na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i naveo da je taj čin, osim što je napad na život predsednika, još jedan otvoren napad na ustavni poredak i institucije države.

"Najoštrije osuđujem monstruozne i necivilizovane pozive na ubistvo predsednika Vučića, koje su ovih dana javno izneli predstavnici blokaderskih medija, tačnije novinar Aleksandar Dikić u otvorenom aludiranju na streljanje predsednika i onih koji ga podržavaju", naglasio je Selaković, saopšteno je iz ministarstva.

Kako je dodao, pod "plaštom slobode govora, Šolakovi mediji godinama vode sistemsku kampanju protiv države, naroda i njenih institucija".

"Od slika predsednika sa prerezanim vratom do današnjih 'poziva na povez preko očiju' - svedočimo najnižem obliku političke borbe, koji u svojoj suštini nema ništa osim samo gole mržnje i želju za nasiljem", ukazao je Selaković.

Apelovao je na sve nadležne državne organe da bez odlaganja postupe u skladu sa zakonom, sankcionišu sve aktere tog, kako je naveo, skandaloznog slučaja i pošalju jasnu poruku da Srbija neće biti zemlja u kojoj se pozivi na streljanje ostavljaju bez posledica.

"Svako ćutanje u ovom slučaju bilo bi saučesništvo. Nasilni govor i pozivi na likvidaciju ne doprinose ničemu osim podeli, mržnji i destabilizaciji, što je svojstveno blokaderima i Šolakovskim 'slobodnim-demokratskim' medijima", naveo je ministar.

Selaković je istakao da Srbija koju vodi Aleksandar Vučić nije zemlja nasilja, već stabilnosti, slobode i napretka.

Poručio je onima kojima je, kako je naveo, jedini cilj da sruše poredak po cenu razaranja društva, da u tome neće uspeti.

"Pobediće pristojna Srbija", zaključio je Selaković.

